25日からみずほPayPayドームで幕が開くSMBC日本シリーズ2025。24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では解説陣が勝敗予想と、シリーズのポイントを熱く語った。

解説として出演した谷繁元信氏は「トータル的には阪神の方が有利じゃないかなと思います」と4勝3敗で阪神の日本一を予想。今シリーズのポイントには『バッテリー』と挙げ、「両チームの先発陣はかなり良いピッチャーが揃っています。中継ぎだと阪神の石井がポイントだと思っています。なぜかと言うと石井は今シーズン何カ月も点を取られて無いじゃないですか。それがもし点を取られた時に変化があれば、そこがポイントになると思いますね。そこを注目しています」と石井大智の投球がカギになると睨んだ。

続けて「バッテリーと言ったのは、やっぱりキャッチャーですね。坂本は今季レギュラーとして、ピッチャー陣をかなり上手くリードしましたから。海野はメインになって初めての日本シリーズですから、ここがどのように働くかがポイントになるのかなと思いますね」と両チームのキャッチャーにも注目した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』