10月24日夜、静岡県湖西市鷲津の交差点で、横断歩道を渡っていた親子が軽バンにはねられる事故がありました。

【写真を見る】「人が倒れている 意識がないようだ」信号のない交差点で親子が車にはねられる 31歳母親が意識不明の重体 車運転の64歳男を逮捕＝静岡・湖西市

31歳母親が意識不明の重体となり、軽バンを運転していた64歳の男が現行犯逮捕されました。

24日午後6時20分頃、湖西市鷲津の交差点で、「交通事故があって、人が倒れている。意識がないようだ」と通行人から110番通報がありました。

横断歩道を渡っていた湖西市鷲津に住む派遣社員の母親（31）と息子（10）が軽バンにはねられ、病院に救急搬送されました。

2人のうち、母親は頭を強く打って意識不明の重体となっています。

10歳の息子は右足の打撲などのけがを負いましたが軽傷です。

警察は、軽バンを運転していた湖西市白須賀に住む衣料品販売業の男（64）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。

警察によりますと、現場は信号のない交差点で、車が右折しようとしたところ、左側から歩いてくる2人をはねたということです。

警察の調べに対し、男は「人をはねたことは間違いない」と容疑を認めているということです。

警察は、事故当時の状況を詳しく調べています。