タレントのみちょぱこと池田美優（26）が24日夜更新された、ダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）の公式Xアカウントにアップされた動画に登場。同チャンネルの番組に出演した感想などを語った。

DOWNTOWN＋は11月1日開始予定で、視聴方法はスマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つ。料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み、定額制）。11月1日午後9時からは松本の生配信開催を発表している。今月24日に更新された公式YouTubeチャンネルでは「大喜利グランプリ」の予告編などがアップされ、ダウンタウン松本人志（62）が「プライベートな問題がまだ解けてない」と語る場面が流れるなど、話題を集めている。

更新された公式Xでは「収録後インタビュー 11／5(水)配信開始予定のオリジナル番組『Money is Time』に、池田美優さんが出演します」と紹介され、みちょぱのショート動画が添付された。

そこでみちょぱは、「松本さんとの共演、いかがでしたか？」という問いに対し「流石だなって思いましたし、“あのままの松本さん”だったので、久しぶりに共演できてうれしかったです」と話した。また出演した感想については「みんなとお金のためならガチでやり始めて、ちょっと引いちゃうレベルで楽しんでました」と述べ、番組内容を期待させた。「視聴者さんに一言」と聞かれると「久しぶりの松本さんがどこまで衰えていないのか、審査員の席は豪華なメンバーがそろってます。挑戦者の皆様が体をはって頑張ってくれているので、ぜひご覧ください」と話していた。