¸µ²£¹Ë¤ÎÁÄÉã¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤â¶»¤Ë¡¡ÍòæÆ¿¿¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Ëî²¿Ê¡Ö¶¯¤¯À¸¤¤¿¤¤¡× ¥â¥Ç¥ë¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢±éµ»¤Ë¤â½éÄ©Àï
¡ü¡ÖÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç·ÝÇ½³¦¤Ø¡¡ÎÏ»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â
ºòÇ¯10·î¤Ë¡ØMEN'S NON-NO¡Ù(¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ÖRakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER¡×¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¸µ²£¹Ë¡¦»°½Å¥Î³¤¤ÎÂ¹¡¦ÍòæÆ¿¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥â¥Ç¥ë¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÎø°¦¾åÅù¡ª¡Ù¤Ç±éµ»¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿Íò¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤äº£¸å¤ÎÊúÉé¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁÄÉã¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
ÍòæÆ¿¿
ºÇ½é¤Ë·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÁêËÐ¤ò½¬¤¤¡¢ÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁêËÐ¤ÎÆ»¤â¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼êÂ¤¬Ä¹¤¤¤Î¤ÏÁêËÐ¤Ç¤ÏÉÔÍø¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤ÏÁêËÐ¤ò¤ä¤ì¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡ØMEN'S NON-NO¡Ù¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦°¤Éô´²¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¡ØMEN'S NON-NO¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»¨»ï¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎDM¤Ë¡Ø¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¿¿»÷¤·¤Æ¥³¡¼¥Ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯¡£¿·¤·¤¤ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë3¿Í¤âÃç´ÖÆþ¤ê¤·¡¢ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤â²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1Ç¯Áá¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤ÀìÂ°¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ç¯Îð¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀËÍ¤¬°ìÈÖ²¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Îò¤Ç¤¤¤¦¤ÈÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ØMEN'S NON-NO¡Ù¤ò¤É¤ó¤É¤ó°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Íò¤Ï¸½ºß18ºÐ¡£º£Ç¯3·î¤Ë¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤â¤ªÉã¤µ¤ó¤â¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤òËÜµ¤¤Ç¤ä¤ì¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î»Å»ö¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¥â¥Ç¥ë¶È°Ê³°¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î³èÆ°¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢±Ç²è¡ØÎø°¦¾åÅù¡ª¡Ù¤Ç¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òµó¤²¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤ª¼Çµï¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¬ºÙ¤«¤¯¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢±éµ»½éÄ©Àï¤Ç¤½¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌò¤Ç²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡£ËÍ¤ÏÆ±À°¦¼Ô¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡üÁÄÉã¤«¤é¤Î¶µ¤¨¡Öµ¤¹ç¤Èº¬À¤È¥Ï¡¼¥È¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°À¸¤¤í¡×¤òÂç»ö¤Ë
º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢ABEMA TV¡ØÂçÁêËÐLIVE5·î¾ì½ê¡Ù7ÆüÌÜ¤ÇÂçÁêËÐ¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²òÀâ¤Ç¤¤¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤á¤À¤¬¡¢¡ÖÀÎ¡¢ÁêËÐ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤âÁêËÐ¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤Þ¤¿ÁêËÐ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¤Þ¤¿ÁêËÐ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¡£
ÁÄÉã¤Ç¤¢¤ë¸µ²£¹Ë¡¦»°½Å¥Î³¤¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¡Øµ¤¹ç¤Èº¬À¤È¥Ï¡¼¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¡Ø¤Ê¤è¤Ê¤è¤¹¤ë¤Ê¡Ù¡Ø¤Þ¤Ã¤¹¤°À¸¤¤í¡Ù¤È¤«¡£º£¤Î»þÂå¤Ã¤Ý¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¶¯¤¯À¸¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
ÁÄÉã¤¬±Ä¤à¤Á¤ã¤ó¤³²°¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤â¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤òºî¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêËÐ¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤È¤«¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø²òÀâ¸«¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´Å¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£ÍòæÆ¿¿
2006Ç¯12·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2024Ç¯10·î¤Ë¡ØMEN'S NON-NO¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤·¡¢¡ÖRakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER¡×¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£190cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡ØMEN'S NON-NO¡ÙÀìÂ°¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£2026Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÎø°¦¾åÅù¡ª¡Ù¤Ç±éµ»½éÄ©Àï¡£
