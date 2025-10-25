◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子 第１節 大阪Ｂ ３―１ サントリー（２４日、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸）

昨季レギュラーシーズン１位の大阪Ｂがチケット完売９１３３人超のホームで昨季王者のサントリーにセットカウント３―１で逆転勝ちした。

２５歳の若さで新主将に就任した西田有志は、チーム２位の１５得点で勝利に貢献し「主将として初めてのシーズンで戦って勝てたことは非常にうれしい。チームとして苦しい場面もあった中で、全員が向き合いながら戦った結果。僕らのバレースタイルは今季、これだと思うので、よりいい質を出せるようにしたい」と少し重圧から解き放たれ、安堵（ど）の表情を見せた。

今オフは、１８歳で日本代表に初選出されて以来、初めて代表活動を一時休養し、個人のレベルアップに集中する決断をした。そのためこの日、最上段までびっしり埋まった超満員のアリーナで試合をするのは、４月の昨季プレーオフ以来。「ブルテ！」コールの光景に込み上げる思いがあった。「半年ぶりにこれだけ多くの方の前でプレーして、少し緊張する部分はありましたが、この感覚は忘れちゃいけないなと思いました」と感謝を込めた。

２１年東京、２４年パリ五輪連覇のフランス代表で、新加入したセッターのアントワーヌ・ブリザールとの連携面でも、高みを目指す。「僕は試合前から足がつっていて、大したパフォーマンスが出せなかったので、アントワーヌには申し訳なかった。でもアントワーヌも３、４セット目ぐらいからつっていたので、２人して『何してやんの？』と言いながら」と苦笑いしつつ、１５得点でけん引。世界屈指の司令塔とのコンビで更なる成長へ視線を上げた。

昨季はレギュラーシーズンを１位で走りながら、プレーオフでは準決勝で敗れ、悔しさを味わった。２５日にも昨季王者・サントリーと同会場で激突する。目標の頂点へ、新主将を中心に全員で戦っていく。