大谷翔平 対ブルージェイズ戦は33試合で打率.314・11本塁打、今季は13打数7安打の打率.538



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

ワールドシリーズ開幕を翌日に控えた現地10月23日（日本時間24日）、トロントのロジャース・センターではロサンゼルス・ドジャースとトロント・ブルージェイズの両チームが前日会見と練習を行った。

ドジャースの大谷翔平（31）は囲み取材に応じ、ワールドシリーズ初登板への意気込みや現在の心境を穏やかに語った。

青のパーカーとキャップ姿で登場した大谷は、報道陣に囲まれながらも落ち着いた様子で質疑に応じた。

昨年は左肩の亜脱臼で満足なプレーができず、悔しさを抱いたままシーズンを終えたが、今季はリーグチャンピオンシップで圧巻の投打パフォーマンスを披露し、満を持してのワールドシリーズ参戦となる。

「緊張はもちろんあると思います。でも去年はチームと一緒に来られず、病院から1人で会場に向かったりした。今年はみんなと一緒に戦える。それが楽しみです」と笑顔を見せた。

また、「去年は裏で治療していて、試合をゆっくり味わえなかった。今年はすべてを味わいたい」と、過去の悔しさを糧にした言葉を口にした。

大谷は外野でキャッチボールを行い、そのままブルペン入り。変化球を交えながら39球を投げ込み、仕上がりの良さを見せた。

さらにその後はバットを手に再びグラウンドに現れ、ポストシーズン2度目となる屋外でのフリー打撃を実施。特製バットと実戦用バットを使い分けながら計33スイングを放ち、14本をスタンドイン。そのうち1本は推定150メートル弾で右翼5階席の前面を直撃した。

「打球の角度がしっかりつけば結果はついてくる。良い感覚を保ちたい」と語ったように、打撃も万全。練習中はフリーマンやテオスカー・ヘルナンデスらと談笑する場面もあり、リラックスしたムードが漂った。

ブルージェイズとのシリーズについては、「勢いがあるし、実力も素晴らしいチーム」と評価しつつ、「初戦を取れれば、良い形でLAに戻れる」と冷静に語った。

また、昨年に続きカナダでブーイングを浴びる可能性について問われると、「それも野球への愛だと思う。素晴らしいファン層、文化を楽しみたい」と笑顔で返した。

ドジャース移籍時にブルージェイズと獲得競争を繰り広げた"因縁"の相手。通算成績は打率.314、11本塁打、今季に限れば打率.538と圧倒しており、投手としても5勝0敗、防御率1.87と圧倒的な数字を残している。

「自分のパフォーマンスを最初から出せるかが大事。打たれても切り替えて次に集中する」と語る姿からは、冷静さと覚悟がにじむ。

チームは山本由伸が第2戦に先発予定。佐々木朗希もブルペンで調整を進め、ドジャースの投手陣は盤石の態勢を整えた。

ロバーツ監督も「ショウヘイが健康な状態で臨めるのは素晴らしいこと。最高の舞台で彼らしいパフォーマンスを見せてほしい」と期待を寄せる。

悲願の連覇を目指すドジャースにとって、大谷翔平の存在はチームの象徴そのもの。

初のワールドシリーズ登板、そしてカナダでのブーイングをエネルギーに変え、再び"伝説"を更新する準備は整っている。

