JR東日本は今年7月から順次、「指定席券売機」の機能強化を行っている。具体的には、利用者から「わかりにくい」と不満が絶えなかったトップ画面をシンプルなものに変更したほか、みどりの窓口でしかできなかった新幹線や特急などの指定券や特急券の払い戻しを、指定席券売機でもできるようにした。

【写真を見る】「みどりの窓口」の代わりとして設置されている「話せる指定席券売機」と会話を試みるも話が通じなかった様子

これまではみどりの窓口に並ぶ必要があった、運休する新幹線や特急列車の切符の払い戻しも、指定席券売機でできるようになった。また、新幹線が2時間以上遅れた場合は特急券が払い戻しになるが、これも、指定席券売機でできるようになった。

減少する一方のみどりの窓口だが…

JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州の4社は、2026年度以降に現在各社ばらばらになっているネット予約サイトの連携を開始すると発表した。これらの取り組みは大々的に宣伝されており、削減を進めるみどりの窓口の代替になることを、強調しているように見える。【文・取材＝宮原多可志】

払い戻しができない切符がまだまだある

しかし、実際に指定席券売機を使用してみると、機能はいまだ不完全と言わざるを得ない。まだまだできないことが多すぎるし、みどりの窓口の機能を代替するレベルには遠く及ばないからだ。払い戻しについても、大々的に宣伝している割には、十分ではないのである。特急券は使用前であれば一度だけ変更ができる。例えば、仙台→東京の新幹線特急券を、仙台→大宮に変更するなどといったケースだ。

指定席券売機では、変更を行っていない切符であれば払い戻しができるようになった。ところが、一度変更を行ってしまうと、なぜか券売機で払い戻しができなくなってしまうのである。変更は指定席券売機になったにもかかわらず、だ。一体なぜ、こんな中途半端な仕様になっているのか。そのぐらいできるようにしてほしいと思うのだが。

また、株主優待券に関しては、依然として扱いが複雑である。株主優待券で購入した切符の変更は、指定席券売機では一切できない。一回もできないのである。みどりの窓口の機能をもたせているという、「話せる指定席券売機」でもできない（実際に操作してみたところ、コールセンターのスタッフにできないと言われた）。結局、みどりの窓口に行かなければいけなくなる。

なお、話せる指定席券売機では、一度乗車変更を行った切符でも、払い戻しが「できる」のである。このように、指定席券売機、話せる指定席券売機で、それぞれできることとできないことがある。システムが複雑すぎて、駅員も、何ができて何ができないのかをしっかり把握できていないようだ。

駅員もシステムを理解できていない

実際、こういった指定席券売機の複雑なシステムは、現役のJR東日本の社員にとっても悩みの種なのだという。社員のひとりは、こう打ち明ける。

「私が勤務する駅にも指定席券売機が1台設置されていますが、システムについては、我々も理解できているかというと自信がありません。そのうえ、これまでにも何度か、社員がよくわからないまま、いきなり指定席券売機のシステムが改良されたことがありました。今後も同じようなことが起こる可能性があります」

みどりの窓口がある駅ではいまだ行列ができていることが多いが、少しでも列を短くするため、駅員が指定席券売機で購入するように誘導する光景が見られる。しかし、いざ、指定席券売機を操作してみたら「取り扱いしておらず、買えなかった」というケースはよくある。そのため、利用者から駅員が責められることも多いという。

「みどりの窓口でできることが指定席券売機ですべてできるようになれば、かなり行列は緩和できると思います。鉄道ファンや旅行慣れしている人は、指定席券売機を操作できるでしょうから。ネットでもそういった意見を書いている人はずっと前からいますが、一向に改良されていません」（前出のJR東日本社員）

外国人観光客の増加に追い付いていない

鉄道ファンの間では、みどりの窓口と同じ機能を指定席券売機に持たせてくれれば、それで良いと考えている人は非常に多い。しかし、そういった提案を受け入れないままみどりの窓口を減らしているので、いまだに混雑しているのである。前出のJR東日本の社員は、「今回の指定席券売機の改良は、みどりの窓口の混雑の解消にそれほど効果を発揮していないのではないか」と話す。

「券売機が改良されたことで、みどりの窓口の列が短くなったという話は聞きません。数人程度であれば、短くなった可能性はあるかもしれませんが……。これには、外国人観光客が増えていることも影響しています。やはり外国人にとっては指定席券売機の操作が難しく、どうしてもみどりの窓口に並んでしまうんですよね。

現状ではみどりの窓口が万能で、“みどりの窓口でしかできないことが多い”ため、列が短くなることはないと思います。“東京発東京行き”みたいな、いわゆる一筆書き切符のような特殊な切符も、自在に発券できるようにするべきです。そうすれば、かなり混雑が緩和され、現場の駅員の負担も軽減されるのではないでしょうか」（前出のJR東日本社員）

なお、“東京発東京行き”の一筆書き切符とは、東京から北陸新幹線経由で金沢に向かい、福井、敦賀、名古屋などを経由し、東海道新幹線で東京に戻ってくるといったルートの切符である。使い方によっては単純往復するよりも安くなるため、鉄道ファンには愛用者が多い。

操作の仕方次第では、指定席券売機でも発券できるケースがあるが、東京発東京行きは他にも様々なルートが可能である。指定席券売機はすべてのルートに対応しているわけではないため、みどりの窓口の優位性には変わりはないようだ。

この原稿を書く前、池袋駅に寄ったらみどりの窓口に外国人観光客が列を作っていた。一刻も早い指定席券売機のさらなる機能強化と、できればみどりの窓口の復活を求めたいものである。

ライター・宮原多可志

デイリー新潮編集部