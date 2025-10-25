大谷翔平 WS連覇へ！ブルージェイズとの初戦「去年は怪我で試合をゆっくり味わえなかった。今年は野球そのものを楽しみたい」



大谷翔平（c）SANKEI

ワールドシリーズ開幕を翌日に控えた現地10月23日（日本時間24日）、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）がトロントで囲み取材に応じた。

青いチームパーカーとキャップ姿で登場した大谷は、穏やかな表情ながらも静かな闘志をにじませた。会見後にはブルペンで39球を投じ、屋外でのフリー打撃でも150メートル弾を放つなど、打投両面で最終調整を行った。

昨年の悔しさを胸に迎える初のワールドシリーズ登板。その心境と意気込みを語った。





大谷翔平 囲み取材（一問一答）

Q： 初めてワールドシリーズで投げることになりますが、緊張はしますか？

緊張はもちろんすると思います。



Q： チームの強みをどこに感じていますか？

対戦相手も素晴らしいチームですが、自分たちの絆と信頼が一番の強みだと思います。それを試合の中で表現できたらいいですね。



Q： 投手として臨む楽しみは？

自分のパフォーマンスを出せるかどうか。打たれることもあると思うので、それを受け止めて次のバッターに集中したいです。



Q： 昨年はケガもありましたが、万全の状態で迎えるワールドシリーズについては？

本当に楽しみです。去年は病院から会場に来たこともあって、全てを味わうことができなかった。今年はチームと一緒に戦えるのがうれしいです。



Q： 自分自身と対戦できるとしたら、打者・投手どちらの自分を見てみたいですか？

今の感覚では、ピッチャーの自分を見てみたいですね。



Q： カナダでのファンにメッセージを。

前回はブーイングが多かったですけど（笑）、それも野球への愛だと思っています。素晴らしいファンと文化を楽しみたいです。



Q： 初対戦となるイェサベージ投手の印象は？

投げ方が独特なので、第1打席でどう見えるかが大事だと思います。



Q： 先頭打者としての役割については？

先制点が大きな流れになると思います。まず出塁して、ムーキーにつなぐことを意識しています。



Q： 去年との心境の違いはありますか？

去年は怪我で試合をゆっくり味わえなかった。今年はフィールド全体を見ながら、野球そのものを楽しみたいです。



Q： 試合間隔が空く中で状態維持は難しいですか？

状態を保つのはいつも難しいですが、それも挑戦の一つ。初戦でどう表現できるかが大事だと思います。



Q： 今日も屋外練習を？

はい、予定しています。外でしか確認できない感覚もあるので、そこでしっかりチェックします。



Q： コンパクトなスイングと長打力のバランスについては？

打球の角度が大事だと思います。良い角度で上がれば長打は出るので、まずは確実にコンタクトすることを意識しています。



Q： 佐々木麟太郎選手への進路の話題もありますが、どう感じますか？

最終的には本人の気持ちが一番大事だと思います。自分がどうなりたいか、その意思を貫いてほしいですね。



Q： 対戦相手ブルージェイズの印象は？

今一番勢いがあるチームです。初戦を取ることができれば、良い形でLAに戻れると思います。

