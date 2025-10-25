バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第1話にて、番組のMCを務めるムン・ガヨンが登場すると、参加者の間にどよめきが広がった。

Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガヨン、ディレクターはCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンが務める。

1996年生まれで、ドイツで育ったムン・ガヨン。10歳で子役としてキャリアを始め、『女神降臨』『偉大な誘惑者』など様々な映画、ドラマで人気を博している。ガヨンが場内に現れると、参加者たちは感激したように立ち上がり、拍手で迎え入れた。

細身の黒いパンツに、ライダースジャケットを合わせたロックな着こなしをすらりとしたスタイルで着こなしたガヨン。彼女が「こんにちは。『STEAL HEART CLUB』にいらっしゃった皆さんを歓迎します」と挨拶すると、参加者たちは興奮した様子で「すごくきれい！」「夢かうつつかわからない」「好きになりそうです」「すごくドキドキしました」と喜んだ。

視聴者からも、「スタイルえぐ」「きれい〜」「脚長っ」「子役からよくここまで」「スタイルいいね、脚ながい」「ほっっっそ」「オーラえぐいな」と、ガヨンの圧倒的な存在感に絶賛の声が殺到した。（『STEAL HEART CLUB』／ABEMA K WORLDチャンネル）