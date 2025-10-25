今回は、ママ友にとんでもない勘違いをされたエピソードを紹介します。

ママ友の夫に言い寄られ…

「大学時代、男尊女卑なモラハラ男と付き合っていましたが、浮気癖がひどく私からふってやりました。しかしその後、自分の娘の幼稚園の入園式で、その元カレと再会。元カレの息子は娘と同じクラスです。

それからしばらくたった後、街でばったり会った元カレは『相変わらず美人でスタイルもいいな』『お前と結婚すればよかったよ』と言ってきた上、浮気を提案されてあきれて言葉が出ませんでした。

さらにその翌日、その元カレの妻（ママ友）に『人の旦那に手を出すなアバズレ女！』と激怒されました。いくら私が事実を話しても納得してくれず、ずっとブチ切れていましたね。とんでもない勘違いで、こっちは被害者なんですが……」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2023年7月）

▽ 元カレも、ママ友である元カレの妻も、かなりヤバそうな人たちですね。これ以上面倒なことに巻き込まれないといいですがね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。