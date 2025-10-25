2³¬¤«¤éÍ¾Íµ¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¡ªÍ×¿Í·Ù¸î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Îµ¬³Ê³°¤Ê±¿Æ°¿À·Ð¤Ë¶ÃØ³¡ãÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡ä
Snow Man¡¦´äËÜ¾È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡£
ËÜºî¤ÏÌµ¹ü¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¤ÈÊÛ¸î»Î¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦´ßÂ¼Î¤²Æ¡ÊÇòÀÐËã°á¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÎø¤ä»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿¹Í»¡·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÎ¤²Æ¤ÈÎ¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã¤Ç·½õ¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÈà½÷¤È±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ëÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ã¤Ç·½õ¤¿¤Á¤¬·Ù¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¸Þ½½ÍòÀ»¡ÊÂçÃÏ¿±Ê¡Ë¤¬ÆÍÁ³Æ¨Áö¡£¸Þ½½Íò¤òÄÉ¤¦Ã¤Ç·½õ¤¬·úÊª¤Î2³¬¤«¤é²ÚÎï¤ËÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´°àú¤ÊÃåÃÏ¡ªÃ¤Ç·½õ¡Ê´äËÜ¾È¡Ë¤Î²ÚÎï¤ÊÂç¥¸¥ã¥ó¥×
¢¡¼é¤ëÁê¼ê¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ¨Ë´¡ª
Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤âÌµºá¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤¿¸Þ½½Íò¤ò·Ù¸î¤·¤Æ¤¤¤ëÃ¤Ç·½õ¡£·Ù¸îÃæ¡¢ÉÔ¿³¼Ö¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿Ã¤Ç·½õ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÄÌ¹Ô¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¤ò»È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ê·úÊª¤Ë¸Þ½½Íò¤òÈòÆñ¤µ¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·ÆÍÁ³¸Þ½½Íò¤ÎÍÍ»Ò¤¬É¿ÊÑ¤·Ë½¤ì½Ð¤¹¤È¡¢2³¬¤ÎÁë¤«¤éÃ¦Áö¡£¤¹¤ë¤ÈÃ¤Ç·½õ¤Ï¤¹¤«¤µ¤ºÈà¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¡¢2³¬¤«¤éÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ìÀÚ¤è¤í¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃåÃÏ¤·¤¿Ã¤Ç·½õ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¶î¤±½Ð¤·¸Þ½½Íò¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£
¸«»ö¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÃ¤Ç·½õ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£