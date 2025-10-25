週間ランキング【約定回数 増加率】 (10月24日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <7162> アストマクス 東証Ｓ 48.0倍 ( 1,536) 250 ( +4.6 )
２. <7035> アンファク 東証Ｓ 20.4倍 ( 1,182) 225 ( +5.1 )
３. <3744> サイオス 東証Ｓ 19.7倍 ( 1,638) 470 ( +4.0 ) 人工知能関連
４. <3079> ＤＶｘ 東証Ｓ 19.6倍 ( 569) 1373 ( +35.5 )
５. <7271> 安永 東証Ｓ 18.6倍 ( 1,767) 915 ( +38.6 ) 半導体製造装置関連
６. <4418> ＪＤＳＣ 東証Ｇ 18.3倍 (13,387) 1706 ( +83.2 ) 人工知能関連
７. <4777> ガーラ 東証Ｓ 16.3倍 ( 1,240) 234 ( +4.9 )
８. <2721> ＪＨＤ 東証Ｓ 14.6倍 ( 1,455) 220 ( +16.4 )
９. <4499> スピー 東証Ｓ 12.4倍 ( 6,176) 2408 ( +15.4 ) 仮想通貨関連
10. <7021> ニッチツ 東証Ｓ 11.6倍 ( 116) 2251 ( +14.1 )
11. <6046> リンクバル 東証Ｇ 10.3倍 ( 629) 124 ( +1.6 )
12. <4014> カラダノート 東証Ｇ 10.2倍 ( 335) 578 ( +39.6 )
13. <6666> リバーエレク 東証Ｓ 10.0倍 ( 798) 449 ( +5.2 )
14. <8226> 理経 東証Ｓ 9.4倍 ( 3,309) 559 ( +22.9 ) ドローン関連
15. <7505> 扶桑電通 東証Ｓ 8.8倍 ( 650) 1979 ( +35.7 )
16. <4960> ケミプロ 東証Ｓ 8.7倍 ( 1,220) 395 ( +29.1 )
17. <3042> セキュアヴェ 東証Ｇ 8.4倍 ( 1,631) 379 ( +15.5 ) サイバーセキュリティ関連
18. <7837> アールシー 東証Ｓ 8.4倍 ( 4,323) 544 ( -12.4 )
19. <3912> モバファク 東証Ｓ 8.1倍 ( 170) 1000 ( -1.0 ) 仮想通貨関連
20. <7636> ハンズマン 東証Ｓ 7.7倍 ( 123) 832 ( +0.6 )
21. <6566> 要興業 東証Ｓ 7.6倍 ( 427) 1510 ( +28.9 )
22. <7245> 大同メ 東証Ｐ 7.5倍 ( 4,244) 1235 ( +38.1 ) 電気自動車関連
23. <5162> 朝日ラバー 東証Ｓ 7.1倍 ( 78) 687 ( +10.1 )
24. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ 6.5倍 ( 807) 790 ( +8.8 ) 半導体製造装置関連
25. <6330> 東洋エンジ 東証Ｐ 6.3倍 (82,440) 2545 ( +44.8 ) レアアース関連
26. <8617> 光世 東証Ｓ 5.6倍 ( 124) 477 ( -1.2 )
27. <5204> 石塚硝 東証Ｓ 5.6倍 ( 200) 3060 ( +1.5 )
28. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ 5.5倍 ( 99) 1200 ( +23.5 )
29. <7254> ユニバンス 東証Ｓ 5.3倍 ( 331) 681 ( +18.2 ) 電気自動車関連
30. <3878> 巴川コーポ 東証Ｓ 5.3倍 ( 226) 813 ( +9.9 ) 半導体製造装置関連
31. <6599> エブレン 東証Ｓ 5.0倍 ( 90) 3425 ( +44.6 ) 半導体製造装置関連
32. <237A> ｉＳ米２５ 東証Ｅ 4.7倍 ( 422) 173.6 ( +1.2 )
33. <238A> ｉＳ米２５ヘ 東証Ｅ 4.7倍 ( 506) 153.3 ( -0.5 )
34. <6302> 住友重 東証Ｐ 4.6倍 ( 8,431) 4435 ( +24.4 ) 日経225採用
35. <7093> アディッシュ 東証Ｇ 4.6倍 ( 430) 737 ( +26.0 ) サイバーセキュリティ関連
36. <5599> Ｓ＆Ｊ 東証Ｇ 4.6倍 ( 942) 1624 ( +22.5 ) サイバーセキュリティ関連
37. <3914> ＪＩＧＳＡＷ 東証Ｇ 4.4倍 ( 488) 2785 ( +26.1 ) 人工知能関連
38. <4596> 窪田製薬ＨＤ 東証Ｇ 4.4倍 ( 841) 62 ( +3.3 ) 人工知能関連
39. <3853> アステリア 東証Ｐ 4.4倍 (11,215) 1344 ( +9.3 ) 仮想通貨関連
40. <6229> オーケーエム 東証Ｓ 4.4倍 ( 274) 1777 ( +19.0 )
41. <7071> アンビスＨＤ 東証Ｐ 4.4倍 ( 3,130) 569 ( -4.7 )
42. <8105> 堀田丸正 東証Ｓ 4.2倍 (11,549) 699 ( +65.6 )
43. <2678> アスクル 東証Ｐ 4.2倍 ( 2,446) 1456 ( -1.4 ) JPX日経400採用
44. <5287> イトヨーギョ 東証Ｓ 4.2倍 ( 4,218) 1486 ( +9.0 ) 下水道関連
45. <5576> ＯＢシステム 東証Ｓ 4.2倍 ( 100) 2875 ( -1.9 )
46. <188A> ＧＸ印１０＋ 東証Ｅ 4.2倍 ( 337) 1022 ( +4.1 )
47. <4417> Ｇセキュリ 東証Ｇ 4.0倍 ( 1,597) 4130 ( +17.0 ) サイバーセキュリティ関連
48. <4026> 神島化 東証Ｓ 4.0倍 ( 2,027) 1654 ( +13.1 ) 核融合発電関連
49. <2268> サーティワン 東証Ｓ 3.9倍 ( 150) 4140 ( -1.1 )
50. <2700> 木徳神糧 東証Ｓ 3.9倍 ( 1,071) 4555 ( +8.7 )
株探ニュース