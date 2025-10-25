　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <7162> アストマクス　東証Ｓ 　48.0倍 ( 1,536) 　　250　(　+4.6 )　
２. <7035> アンファク　　東証Ｓ 　20.4倍 ( 1,182) 　　225　(　+5.1 )　
３. <3744> サイオス　　　東証Ｓ 　19.7倍 ( 1,638) 　　470　(　+4.0 )　 人工知能関連
４. <3079> ＤＶｘ　　　　東証Ｓ 　19.6倍 ( 　569)　　1373　( +35.5 )　
５. <7271> 安永　　　　　東証Ｓ 　18.6倍 ( 1,767) 　　915　( +38.6 )　 半導体製造装置関連
６. <4418> ＪＤＳＣ　　　東証Ｇ 　18.3倍 (13,387)　　1706　( +83.2 )　 人工知能関連
７. <4777> ガーラ　　　　東証Ｓ 　16.3倍 ( 1,240) 　　234　(　+4.9 )　
８. <2721> ＪＨＤ　　　　東証Ｓ 　14.6倍 ( 1,455) 　　220　( +16.4 )　
９. <4499> スピー　　　　東証Ｓ 　12.4倍 ( 6,176)　　2408　( +15.4 )　 仮想通貨関連
10. <7021> ニッチツ　　　東証Ｓ 　11.6倍 ( 　116)　　2251　( +14.1 )　
11. <6046> リンクバル　　東証Ｇ 　10.3倍 ( 　629) 　　124　(　+1.6 )　
12. <4014> カラダノート　東証Ｇ 　10.2倍 ( 　335) 　　578　( +39.6 )　
13. <6666> リバーエレク　東証Ｓ 　10.0倍 ( 　798) 　　449　(　+5.2 )　
14. <8226> 理経　　　　　東証Ｓ　　9.4倍 ( 3,309) 　　559　( +22.9 )　 ドローン関連
15. <7505> 扶桑電通　　　東証Ｓ　　8.8倍 ( 　650)　　1979　( +35.7 )　
16. <4960> ケミプロ　　　東証Ｓ　　8.7倍 ( 1,220) 　　395　( +29.1 )　
17. <3042> セキュアヴェ　東証Ｇ　　8.4倍 ( 1,631) 　　379　( +15.5 )　 サイバーセキュリティ関連
18. <7837> アールシー　　東証Ｓ　　8.4倍 ( 4,323) 　　544　( -12.4 )　
19. <3912> モバファク　　東証Ｓ　　8.1倍 ( 　170)　　1000　(　-1.0 )　 仮想通貨関連
20. <7636> ハンズマン　　東証Ｓ　　7.7倍 ( 　123) 　　832　(　+0.6 )　
21. <6566> 要興業　　　　東証Ｓ　　7.6倍 ( 　427)　　1510　( +28.9 )　
22. <7245> 大同メ　　　　東証Ｐ　　7.5倍 ( 4,244)　　1235　( +38.1 )　 電気自動車関連
23. <5162> 朝日ラバー　　東証Ｓ　　7.1倍 (　　78) 　　687　( +10.1 )　
24. <6838> 多摩川ＨＤ　　東証Ｓ　　6.5倍 ( 　807) 　　790　(　+8.8 )　 半導体製造装置関連
25. <6330> 東洋エンジ　　東証Ｐ　　6.3倍 (82,440)　　2545　( +44.8 )　 レアアース関連
26. <8617> 光世　　　　　東証Ｓ　　5.6倍 ( 　124) 　　477　(　-1.2 )　
27. <5204> 石塚硝　　　　東証Ｓ　　5.6倍 ( 　200)　　3060　(　+1.5 )　
28. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ　　5.5倍 (　　99)　　1200　( +23.5 )　
29. <7254> ユニバンス　　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　331) 　　681　( +18.2 )　 電気自動車関連
30. <3878> 巴川コーポ　　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　226) 　　813　(　+9.9 )　 半導体製造装置関連
31. <6599> エブレン　　　東証Ｓ　　5.0倍 (　　90)　　3425　( +44.6 )　 半導体製造装置関連
32. <237A> ｉＳ米２５　　東証Ｅ　　4.7倍 ( 　422) 　173.6　(　+1.2 )　
33. <238A> ｉＳ米２５ヘ　東証Ｅ　　4.7倍 ( 　506) 　153.3　(　-0.5 )　
34. <6302> 住友重　　　　東証Ｐ　　4.6倍 ( 8,431)　　4435　( +24.4 )　 日経225採用
35. <7093> アディッシュ　東証Ｇ　　4.6倍 ( 　430) 　　737　( +26.0 )　 サイバーセキュリティ関連
36. <5599> Ｓ＆Ｊ　　　　東証Ｇ　　4.6倍 ( 　942)　　1624　( +22.5 )　 サイバーセキュリティ関連
37. <3914> ＪＩＧＳＡＷ　東証Ｇ　　4.4倍 ( 　488)　　2785　( +26.1 )　 人工知能関連
38. <4596> 窪田製薬ＨＤ　東証Ｇ　　4.4倍 ( 　841)　　　62　(　+3.3 )　 人工知能関連
39. <3853> アステリア　　東証Ｐ　　4.4倍 (11,215)　　1344　(　+9.3 )　 仮想通貨関連
40. <6229> オーケーエム　東証Ｓ　　4.4倍 ( 　274)　　1777　( +19.0 )　
41. <7071> アンビスＨＤ　東証Ｐ　　4.4倍 ( 3,130) 　　569　(　-4.7 )　
42. <8105> 堀田丸正　　　東証Ｓ　　4.2倍 (11,549) 　　699　( +65.6 )　
43. <2678> アスクル　　　東証Ｐ　　4.2倍 ( 2,446)　　1456　(　-1.4 )　 JPX日経400採用
44. <5287> イトヨーギョ　東証Ｓ　　4.2倍 ( 4,218)　　1486　(　+9.0 )　 下水道関連
45. <5576> ＯＢシステム　東証Ｓ　　4.2倍 ( 　100)　　2875　(　-1.9 )　
46. <188A> ＧＸ印１０＋　東証Ｅ　　4.2倍 ( 　337)　　1022　(　+4.1 )　
47. <4417> Ｇセキュリ　　東証Ｇ　　4.0倍 ( 1,597)　　4130　( +17.0 )　 サイバーセキュリティ関連
48. <4026> 神島化　　　　東証Ｓ　　4.0倍 ( 2,027)　　1654　( +13.1 )　 核融合発電関連
49. <2268> サーティワン　東証Ｓ　　3.9倍 ( 　150)　　4140　(　-1.1 )　
50. <2700> 木徳神糧　　　東証Ｓ　　3.9倍 ( 1,071)　　4555　(　+8.7 )　

