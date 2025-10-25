

●今週の業種別騰落率ランキング



※10月24日終値の10月17日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 33 業種 値下がり： 0 業種

東証プライム：1611銘柄 値上がり：1389 銘柄 値下がり： 205 銘柄 変わらず他： 17 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 鉱業(0252) +7.18 石油資源 <1662> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>

２. 輸送用機器(0267) +5.91 大同メ <7245> 、川重 <7012> 、太平洋工 <7250>

３. ガラス・土石(0261) +4.99 板硝子 <5202> 、太平洋セメ <5233> 、住友大阪 <5232>

４. 建設業(0253) +4.94 東洋エンジ <6330> 、大末建 <1814> 、東亜建 <1885>

５. 石油・石炭(0259) +4.75 日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、コスモＨＤ <5021>

６. 機械(0265) +4.45 住友重 <6302> 、ユニオンツル <6278> 、三井海洋 <6269>

７. 繊維製品(0255) +4.37 帝繊維 <3302> 、セーレン <3569> 、東レ <3402>

８. ゴム製品(0260) +4.37 ＴＯＹＯ <5105> 、住友理工 <5191> 、住友ゴ <5110>

９. 金属製品(0264) +4.32 ＲＳテクノ <3445> 、ニッパツ <5991> 、三和ＨＤ <5929>

10. 精密機器(0268) +4.11 東京計器 <7721> 、島津 <7701> 、長野計器 <7715>

11. 非鉄金属(0263) +3.76 大阪チタ <5726> 、古河機金 <5715> 、ＵＡＣＪ <5741>

12. 卸売業(0276) +3.62 杉本商 <9932> 、丸文 <7537> 、八洲電機 <3153>

13. その他製品(0269) +3.37 アシックス <7936> 、リンテック <7966> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915>

14. 電気機器(0266) +3.32 キオクシア <285A> 、ＫＯＡ <6999> 、古野電 <6814>

15. 小売業(0277) +3.31 Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、アレンザＨＤ <3546> 、イオン <8267>

16. パルプ・紙(0256) +3.29 中越パ <3877> 、トーモク <3946> 、日本紙 <3863>

17. 海運業(0272) +3.13 商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>

18. 情報・通信業(0275) +3.08 ＫＬａｂ <3656> 、アドソル日進 <3837> 、ソリトン <3040>

19. サービス業(0283) +3.01 デジタルＨＤ <2389> 、日本Ｍ＆Ａ <2127> 、燦ＨＤ <9628>

20. 化学(0257) +2.75 稀元素 <4082> 、大有機 <4187> 、カーリット <4275>

21. 銀行業(0278) +2.68 琉球銀 <8399> 、七十七 <8341> 、西日本ＦＨ <7189>

22. 鉄鋼(0262) +2.63 大同特鋼 <5471> 、共英製鋼 <5440> 、日本製鉄 <5401>

23. 不動産業(0282) +1.82 霞ヶ関Ｃ <3498> 、ロードスター <3482> 、エスリード <8877>

24. 水産・農林業(0251) +1.70 ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、ユキグニ <1375>

25. その他金融業(0281) +1.69 イー・ギャラ <8771> 、ジェイリース <7187> 、ネットプロ <7383>

26. 倉庫・運輸(0274) +1.31 上組 <9364> 、トランシティ <9310> 、渋沢倉 <9304>

27. 医薬品(0258) +1.19 協和キリン <4151> 、栄研化 <4549> 、武田 <4502>

28. 空運業(0273) +1.17 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

29. 証券・商品(0279) +0.64 ＦＰＧ <7148> 、ＪＩＡ <7172> 、大和 <8601>

30. 陸運業(0271) +0.61 南海電 <9044> 、丸全運 <9068> 、ヤマトＨＤ <9064>

31. 電気・ガス(0270) +0.42 東北電 <9506> 、メタウォータ <9551> 、Ｊパワー <9513>

32. 食料品(0254) +0.28 養命酒 <2540> 、甜菜糖 <2108> 、ピックルス <2935>

33. 保険業(0280) +0.07 アニコムＨＤ <8715> 、ＦＰパートナ <7388> 、Ａクリエイト <8798>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

