週間ランキング【値下がり率】 (10月24日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※10月24日終値の10月17日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <281A> インフォメテ 東証Ｇ -42.5 728 通期下方修正の可能性を発表
２. <1541> 純プラ信託 東証Ｅ -24.3 7593
３. <1676> ＷＴ貴金属 東証Ｅ -23.1 38450
４. <2338> クオンタムＳ 東証Ｓ -22.5 565 人工知能関連
５. <1542> 純銀信託 東証Ｅ -20.7 21765
６. <1543> 純パラ信託 東証Ｅ -19.5 61150
７. <6190> フェニクスＢ 東証Ｇ -19.4 500
８. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ -18.3 904 データセンター関連
９. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 東証Ｅ -17.6 651.1
10. <1540> 純金信託 東証Ｅ -17.6 19280 利益確定売りで金価格は過去最大の下落幅
11. <2036> 金先物Ｗブル 東証EN -17.5 156250
12. <6736> サン電子 東証Ｓ -16.2 9630 自社株買いの終了発表で需給妙味が後退
13. <1673> ＷＴ銀 東証Ｅ -15.9 6731
14. <7837> アールシー 東証Ｓ -12.4 544
15. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ -12.3 625
16. <3370> フジタコーポ 東証Ｓ -12.3 386
17. <4571> ナノＭＲＮＡ 東証Ｇ -12.0 162
18. <3113> ＵＮＩＶＡ 東証Ｓ -11.6 76
19. <198A> ポスプラ 東証Ｇ -11.5 330
20. <5075> アップコン 名証Ｎ -11.1 1045
21. <423A> ライオン事務 東証Ｓ -10.7 299
22. <168A> イタミアート 東証Ｇ -10.7 1250
23. <1675> ＷＴパラジ 東証Ｅ -10.4 19790
24. <8918> ランド 東証Ｓ -10.0 9
25. <2743> ピクセル 東証Ｓ -9.7 121 データセンター関連
26. <2373> ケア２１ 東証Ｓ -9.6 528
27. <8887> シーラＨＤ 東証Ｓ -9.4 436
28. <3442> ＭＩＥコーポ 名証Ｍ -9.1 1460
29. <1844> 大盛工業 東証Ｓ -9.0 688 下水道関連
30. <3935> エディア 東証Ｓ -8.6 866
31. <7711> 助川電気 東証Ｓ -8.5 8800 半導体製造装置関連
32. <5891> 魁力屋 東証Ｓ -8.4 1701 新規出店時期の遅れ響き２５年１２月期単独業績予想を下方修正
33. <6590> 芝浦 東証Ｐ -8.3 16720 半導体製造装置関連
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 東証Ｅ -8.2 156
35. <276A> ククレブ 東証Ｇ -7.9 5350 人工知能関連
36. <2903> シノブフズ 東証Ｓ -7.9 1511
37. <1360> 日経ベア２ 東証Ｅ -7.6 153.2
38. <1357> 日経Ｄインバ 東証Ｅ -7.5 6242
39. <424A> ＧＸ純金Ｈ 東証Ｅ -7.5 324.3
40. <224A> ＧＸウラン 東証Ｅ -7.5 1746
41. <4891> ティムス 東証Ｇ -7.4 138
42. <1459> 楽天Ｗベア 東証Ｅ -7.4 251
43. <7997> くろ工 東証Ｓ -7.1 971 今期経常を一転赤字に下方修正
44. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 東証Ｅ -7.0 10725
45. <1469> Ｊ４百ベア２ 東証Ｅ -7.0 340.2
46. <373A> リップス 東証Ｇ -6.7 1935
47. <1472> 野村４百Ｄイ 東証Ｅ -6.7 139
48. <5216> 倉元 東証Ｓ -6.7 167 ペロブスカイト太陽電池関連
49. <5713> 住友鉱 東証Ｐ -6.5 5094 金価格が過去最大の下落幅
50. <1466> ｉＦ４百Ｗベ 東証Ｅ -6.3 355
株探ニュース