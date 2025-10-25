　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※10月24日終値の10月17日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <281A> インフォメテ　東証Ｇ　　-42.5 　　728　 通期下方修正の可能性を発表
２. <1541> 純プラ信託　　東証Ｅ　　-24.3　　7593　
３. <1676> ＷＴ貴金属　　東証Ｅ　　-23.1 　38450　
４. <2338> クオンタムＳ　東証Ｓ　　-22.5 　　565　 人工知能関連
５. <1542> 純銀信託　　　東証Ｅ　　-20.7 　21765　
６. <1543> 純パラ信託　　東証Ｅ　　-19.5 　61150　
７. <6190> フェニクスＢ　東証Ｇ　　-19.4 　　500　
８. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ　　-18.3 　　904　 データセンター関連
９. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　東証Ｅ　　-17.6 　651.1　
10. <1540> 純金信託　　　東証Ｅ　　-17.6 　19280　 利益確定売りで金価格は過去最大の下落幅
11. <2036> 金先物Ｗブル　東証EN　　-17.5　156250　
12. <6736> サン電子　　　東証Ｓ　　-16.2　　9630　 自社株買いの終了発表で需給妙味が後退
13. <1673> ＷＴ銀　　　　東証Ｅ　　-15.9　　6731　
14. <7837> アールシー　　東証Ｓ　　-12.4 　　544　
15. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ　　-12.3 　　625　
16. <3370> フジタコーポ　東証Ｓ　　-12.3 　　386　
17. <4571> ナノＭＲＮＡ　東証Ｇ　　-12.0 　　162　
18. <3113> ＵＮＩＶＡ　　東証Ｓ　　-11.6　　　76　
19. <198A> ポスプラ　　　東証Ｇ　　-11.5 　　330　
20. <5075> アップコン　　名証Ｎ　　-11.1　　1045　
21. <423A> ライオン事務　東証Ｓ　　-10.7 　　299　
22. <168A> イタミアート　東証Ｇ　　-10.7　　1250　
23. <1675> ＷＴパラジ　　東証Ｅ　　-10.4 　19790　
24. <8918> ランド　　　　東証Ｓ　　-10.0 　　　9　
25. <2743> ピクセル　　　東証Ｓ 　　-9.7 　　121　 データセンター関連
26. <2373> ケア２１　　　東証Ｓ 　　-9.6 　　528　
27. <8887> シーラＨＤ　　東証Ｓ 　　-9.4 　　436　
28. <3442> ＭＩＥコーポ　名証Ｍ 　　-9.1　　1460　
29. <1844> 大盛工業　　　東証Ｓ 　　-9.0 　　688　 下水道関連
30. <3935> エディア　　　東証Ｓ 　　-8.6 　　866　
31. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ 　　-8.5　　8800　 半導体製造装置関連
32. <5891> 魁力屋　　　　東証Ｓ 　　-8.4　　1701　 新規出店時期の遅れ響き２５年１２月期単独業績予想を下方修正
33. <6590> 芝浦　　　　　東証Ｐ 　　-8.3 　16720　 半導体製造装置関連
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　東証Ｅ 　　-8.2 　　156　
35. <276A> ククレブ　　　東証Ｇ 　　-7.9　　5350　 人工知能関連
36. <2903> シノブフズ　　東証Ｓ 　　-7.9　　1511　
37. <1360> 日経ベア２　　東証Ｅ 　　-7.6 　153.2　
38. <1357> 日経Ｄインバ　東証Ｅ 　　-7.5　　6242　
39. <424A> ＧＸ純金Ｈ　　東証Ｅ 　　-7.5 　324.3　
40. <224A> ＧＸウラン　　東証Ｅ 　　-7.5　　1746　
41. <4891> ティムス　　　東証Ｇ 　　-7.4 　　138　
42. <1459> 楽天Ｗベア　　東証Ｅ 　　-7.4 　　251　
43. <7997> くろ工　　　　東証Ｓ 　　-7.1 　　971　 今期経常を一転赤字に下方修正
44. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　東証Ｅ 　　-7.0 　10725　
45. <1469> Ｊ４百ベア２　東証Ｅ 　　-7.0 　340.2　
46. <373A> リップス　　　東証Ｇ 　　-6.7　　1935　
47. <1472> 野村４百Ｄイ　東証Ｅ 　　-6.7 　　139　
48. <5216> 倉元　　　　　東証Ｓ 　　-6.7 　　167　 ペロブスカイト太陽電池関連
49. <5713> 住友鉱　　　　東証Ｐ 　　-6.5　　5094　 金価格が過去最大の下落幅
50. <1466> ｉＦ４百Ｗベ　東証Ｅ 　　-6.3 　　355　

株探ニュース