　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※10月24日終値の10月17日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4418> ＪＤＳＣ　　　東証Ｇ 　　83.2　　1706　 ソフトバンクと資本・業務提携
２. <8105> 堀田丸正　　　東証Ｓ 　　65.6 　　699　
３. <4082> 稀元素　　　　東証Ｐ 　　58.8　　1094　 レアアースを使わないセラミックス材料のジルコニアを開発
４. <6330> 東洋エンジ　　東証Ｐ 　　44.8　　2545　 トランプ氏が豪首相とレアアース開発で合意と伝わり
５. <6599> エブレン　　　東証Ｓ 　　44.6　　3425　 コンピューティング分野の高技術力が防衛関連分野で開花へ
６. <4014> カラダノート　東証Ｇ 　　39.6 　　578　 中期計画発表し２８年７月期営業利益１５億円以上の目標掲げる
７. <7271> 安永　　　　　東証Ｓ 　　38.6 　　915　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
８. <7245> 大同メ　　　　東証Ｐ 　　38.1　　1235　 電気自動車関連
９. <7505> 扶桑電通　　　東証Ｓ 　　35.7　　1979　 オフィス部門好調で２５年９月期業績は計画上振れで着地
10. <3079> ＤＶｘ　　　　東証Ｓ 　　35.5　　1373　
11. <2459> アウン　　　　東証Ｓ 　　34.4 　　324　 ＡＩ　Ｈａｃｋと業務提携しＡＩＯコンサルサービスを共同で提供
12. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　33.8　　8780　 データセンター建設ラッシュでＮＡＮＤ型メモリーに一段の特需期待
13. <7014> 名村造　　　　東証Ｓ 　　33.8　　5050　 業界団体が能力倍増へ３５００億円の設備投資と伝わり造船関連に資金流入
14. <7018> 内海造　　　　東証Ｓ 　　33.5 　13880　 造船関連
15. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ 　　31.8 　　323　 窒化アルミニウム放熱基板の量産出荷開始を材料視
16. <6060> こころネット　東証Ｓ 　　30.7　　1344　 燦ＨＤが株式交換により完全子会社化へ
17. <7318> セレンＨＤ　　東証Ｇ 　　29.5　　6270　 11月末を基準日として1対4の株式分割
18. <4960> ケミプロ　　　東証Ｓ 　　29.1 　　395　 ペロブスカイト普及促進の国策を追い風に材料株素地が開花
19. <6566> 要興業　　　　東証Ｓ 　　28.9　　1510　
20. <194A> ウルフハンド　東証Ｇ 　　28.7　　1598　 飛鳥メディカルの新設会社分割の株式取得を発表
21. <6574> コンヴァノ　　東証Ｇ 　　27.0 　　188　 韓国企業と鼻筋形成用糸リフト素材の共同開発及び独占輸入代行に関する業務提携発表
22. <6999> ＫＯＡ　　　　東証Ｐ 　　26.6　　1504　 今期上方修正や中計など好感
23. <3914> ＪＩＧＳＡＷ　東証Ｇ 　　26.1　　2785　 米法人がＡＩダッシュボードを正式リリース
24. <7093> アディッシュ　東証Ｇ 　　26.0 　　737　 サイバーセキュリティ関連
25. <6302> 住友重　　　　東証Ｐ 　　24.4　　4435　 造船業界が建造量倍増めざしクレーンなど導入と伝わり
26. <6335> 東京機　　　　東証Ｓ 　　24.0 　　563　 高市首相の所信表明演説を控え防衛関連の穴株として物色人気再燃
27. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ 　　23.5　　1200　 株主優待制度の内容拡充を材料視
28. <8226> 理経　　　　　東証Ｓ 　　22.9 　　559　 防衛関連の一角で物色人気加速へ
29. <5599> Ｓ＆Ｊ　　　　東証Ｇ 　　22.5　　1624　 ９月中間期は一転増益で着地の見通し
30. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ 　　22.4 　　453　 半導体関連
31. <9399> ビート　　　　東証Ｓ 　　21.5 　　150　 仮想通貨関連
32. <1814> 大末建　　　　東証Ｐ 　　21.0　　3200　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
33. <5721> Ｓサイエンス　東証Ｓ 　　20.8 　　157　 仮想通貨関連
34. <6016> ジャパンエン　東証Ｓ 　　19.7 　12800　 造船関連
35. <3656> ＫＬａｂ　　　東証Ｐ 　　19.6 　　268　
36. <3837> アドソル日進　東証Ｐ 　　19.6　　1520　 ２６年３月期業績予想を上方修正
37. <4320> ＣＥＨＤ　　　東証Ｓ 　　19.4　　1065　 アクシウム・キャピタルによる６．９０％保有が判明
38. <7012> 川重　　　　　東証Ｐ 　　19.1 　11585　 防衛関連
39. <2467> ＶＬＣセキュ　名証Ｎ 　　19.0 　　250　 データセクと東急不の業務提携で思惑買い
40. <6229> オーケーエム　東証Ｓ 　　19.0　　1777　
41. <7254> ユニバンス　　東証Ｓ 　　18.2 　　681　 ９月中間期は計画上振れで着地
42. <7721> 東京計器　　　東証Ｐ 　　17.8　　5620　 高市首相が防衛費増額を前倒し方針と伝わり
43. <2389> デジタルＨＤ　東証Ｐ 　　17.8　　2358　 デジタルＨＤの株式売買を停止
44. <4464> ソフト９９　　東証Ｓ 　　17.7　　3885　 半導体製造装置関連
45. <6203> 豊和工　　　　東証Ｓ 　　17.4　　1503　 防衛関連
46. <3747> インタートレ　東証Ｓ 　　17.1 　　786　 ステーブルコイン関連として日銀副総裁発言を材料視
47. <6278> ユニオンツル　東証Ｐ 　　17.1　　7800　 半導体製造装置関連
48. <4417> Ｇセキュリ　　東証Ｇ 　　17.0　　4130　 サイバーセキュリティ関連
49. <3905> データセク　　東証Ｇ 　　16.9　　1816　 人工知能関連
50. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ 　　16.7 　　469　 仮想通貨関連

株探ニュース