

●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】



※10月24日終値の10月17日終値に対する上昇率

（株式分割などを考慮した修正株価で算出）

―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――

（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）



銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ

１. <4418> ＪＤＳＣ 東証Ｇ 83.2 1706 ソフトバンクと資本・業務提携

２. <8105> 堀田丸正 東証Ｓ 65.6 699

３. <4082> 稀元素 東証Ｐ 58.8 1094 レアアースを使わないセラミックス材料のジルコニアを開発

４. <6330> 東洋エンジ 東証Ｐ 44.8 2545 トランプ氏が豪首相とレアアース開発で合意と伝わり

５. <6599> エブレン 東証Ｓ 44.6 3425 コンピューティング分野の高技術力が防衛関連分野で開花へ

６. <4014> カラダノート 東証Ｇ 39.6 578 中期計画発表し２８年７月期営業利益１５億円以上の目標掲げる

７. <7271> 安永 東証Ｓ 38.6 915 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

８. <7245> 大同メ 東証Ｐ 38.1 1235 電気自動車関連

９. <7505> 扶桑電通 東証Ｓ 35.7 1979 オフィス部門好調で２５年９月期業績は計画上振れで着地

10. <3079> ＤＶｘ 東証Ｓ 35.5 1373

11. <2459> アウン 東証Ｓ 34.4 324 ＡＩ Ｈａｃｋと業務提携しＡＩＯコンサルサービスを共同で提供

12. <285A> キオクシア 東証Ｐ 33.8 8780 データセンター建設ラッシュでＮＡＮＤ型メモリーに一段の特需期待

13. <7014> 名村造 東証Ｓ 33.8 5050 業界団体が能力倍増へ３５００億円の設備投資と伝わり造船関連に資金流入

14. <7018> 内海造 東証Ｓ 33.5 13880 造船関連

15. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ 31.8 323 窒化アルミニウム放熱基板の量産出荷開始を材料視

16. <6060> こころネット 東証Ｓ 30.7 1344 燦ＨＤが株式交換により完全子会社化へ

17. <7318> セレンＨＤ 東証Ｇ 29.5 6270 11月末を基準日として1対4の株式分割

18. <4960> ケミプロ 東証Ｓ 29.1 395 ペロブスカイト普及促進の国策を追い風に材料株素地が開花

19. <6566> 要興業 東証Ｓ 28.9 1510

20. <194A> ウルフハンド 東証Ｇ 28.7 1598 飛鳥メディカルの新設会社分割の株式取得を発表

21. <6574> コンヴァノ 東証Ｇ 27.0 188 韓国企業と鼻筋形成用糸リフト素材の共同開発及び独占輸入代行に関する業務提携発表

22. <6999> ＫＯＡ 東証Ｐ 26.6 1504 今期上方修正や中計など好感

23. <3914> ＪＩＧＳＡＷ 東証Ｇ 26.1 2785 米法人がＡＩダッシュボードを正式リリース

24. <7093> アディッシュ 東証Ｇ 26.0 737 サイバーセキュリティ関連

25. <6302> 住友重 東証Ｐ 24.4 4435 造船業界が建造量倍増めざしクレーンなど導入と伝わり

26. <6335> 東京機 東証Ｓ 24.0 563 高市首相の所信表明演説を控え防衛関連の穴株として物色人気再燃

27. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ 23.5 1200 株主優待制度の内容拡充を材料視

28. <8226> 理経 東証Ｓ 22.9 559 防衛関連の一角で物色人気加速へ

29. <5599> Ｓ＆Ｊ 東証Ｇ 22.5 1624 ９月中間期は一転増益で着地の見通し

30. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 22.4 453 半導体関連

31. <9399> ビート 東証Ｓ 21.5 150 仮想通貨関連

32. <1814> 大末建 東証Ｐ 21.0 3200 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

33. <5721> Ｓサイエンス 東証Ｓ 20.8 157 仮想通貨関連

34. <6016> ジャパンエン 東証Ｓ 19.7 12800 造船関連

35. <3656> ＫＬａｂ 東証Ｐ 19.6 268

36. <3837> アドソル日進 東証Ｐ 19.6 1520 ２６年３月期業績予想を上方修正

37. <4320> ＣＥＨＤ 東証Ｓ 19.4 1065 アクシウム・キャピタルによる６．９０％保有が判明

38. <7012> 川重 東証Ｐ 19.1 11585 防衛関連

39. <2467> ＶＬＣセキュ 名証Ｎ 19.0 250 データセクと東急不の業務提携で思惑買い

40. <6229> オーケーエム 東証Ｓ 19.0 1777

41. <7254> ユニバンス 東証Ｓ 18.2 681 ９月中間期は計画上振れで着地

42. <7721> 東京計器 東証Ｐ 17.8 5620 高市首相が防衛費増額を前倒し方針と伝わり

43. <2389> デジタルＨＤ 東証Ｐ 17.8 2358 デジタルＨＤの株式売買を停止

44. <4464> ソフト９９ 東証Ｓ 17.7 3885 半導体製造装置関連

45. <6203> 豊和工 東証Ｓ 17.4 1503 防衛関連

46. <3747> インタートレ 東証Ｓ 17.1 786 ステーブルコイン関連として日銀副総裁発言を材料視

47. <6278> ユニオンツル 東証Ｐ 17.1 7800 半導体製造装置関連

48. <4417> Ｇセキュリ 東証Ｇ 17.0 4130 サイバーセキュリティ関連

49. <3905> データセク 東証Ｇ 16.9 1816 人工知能関連

50. <3350> メタプラ 東証Ｓ 16.7 469 仮想通貨関連



株探ニュース

