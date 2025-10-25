私のこと本気で好き？あなたを不安にさせる“モラ恋男子”の兆候
恋をしていて「好きって言われるけど、どこか不安」「一緒にいても孤独感を覚える」といったことありませんか？それ、相手の男性が“モラ恋男子”の可能性アリです。そこで今回は、そんな“あなたを不安にさせる“モラ恋男子”に見られる兆候を紹介します。
感情のムラが激しい
“モラ恋男子”は感情の起伏が激しく、昨日まで優しかったのに、今日はなぜか冷たいという感じで、女性を振り回すことで支配しようとします。しかも理由もなく不機嫌になって、女性に「何か悪いことしたかな？」と不安を抱かせることが多々です。
「好き」と言葉にせず、行動で縛ろうとする
「俺、束縛とか嫌いだから」と言いながら、あなたの行動を制限しようとしていませんか？返信が遅いだけで不機嫌になったり、あなたの予定をすべて把握しようとするのは“束縛のサイン”です。これは愛情ではなく、「自分の思い通りにしたい」という欲求が強い証拠と言えるでしょう。
あなたの罪悪感を煽る
別れを考えたときに「俺、もう誰も信じられない」と言ってくる男性も要注意。女性の優しさや罪悪感を利用し、関係をつなぎ止めようとするのは“モラ恋男子”の常套手段です。これは愛ではなく依存と言えます。
恋は、本来“安心できるもの”であるべき。もし男性の言動に不安を覚えること多いなら、それは本物の愛ではないと受け止めてくださいね。
