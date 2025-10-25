男は“この言葉”を待ち望んでる。女性が知らない「オトコの本音」
好きな男性に好印象を与えたいのに、いざ会話していると「緊張して上手に話せない」って女性は少なくないと思います。そこで今回は、女性が知らない「オトコの本音」をチェック。男性がかけて欲しい言葉を紹介します。
｜喜怒哀楽を伝えて欲しい
男性は女性よりも相手の感情に鈍感な人が多いため、一緒にいる女性がどのように感じているのか不安に思います。なので、特に喜怒哀楽は積極的に言葉で伝えてあげましょう。「楽しい」や「嬉しい」などポジティブな気持ちや、「ありがとう」などの感謝の気持ちは必ず言葉にしてください。
｜もっと自分を頼って欲しい
男性は女性から「頼もしい」と思われたいもの。そのため、「頼ってもいい？」や「教えて欲しい」などの言葉を嬉しく感じます。負担をかけたくないと遠慮するよりも、もっと男性を頼ってみてください。また、「色々詳しいね」など知識が豊富なことや、専門分野に長けていることを褒めるのもおすすめです。
｜些細なことでも褒めて欲しい
褒められて嫌な気持ちになる人は少ないもの。「すごいね」や「さすがだね」などでもいいし、「センスがいいよね」や「優しいね」などでもOKです。好きな男性なら褒める部分はたくさんあると思うので、些細なことでも素直な言葉で褒めてみてください。
｜楽しい人と思われたい
一緒にいる時、好きな女性を楽しませようと頑張っている男性がほとんど。そのため、「一緒にいると楽しい」や「いつも面白いね」などと言われると、男性は嬉しく感じます。笑顔でいるだけでも楽しいことは伝わりますが、言葉とセットにすれば好感度アップはもちろん、男性の自信につながるでしょう。
頑張って楽しい話をしなければと思うと、かえって空回りすることがあるもの。そんなときは、男性がかけて欲しい言葉を素直に伝えることを意識してみてくださいね。
