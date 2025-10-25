第ニいろは坂の開通で失われた“観光ルート”　日光駅と中禅寺湖畔を結んだ東武鉄道の路線網は今どうなっているのか

紅葉の名所として知られる栃木県の日光国立公園にある中禅寺湖。最寄りの日光駅までは、東武特急で東京の浅草駅から2時間弱で到着する。日光市内からは、路線バスやクルマで「いろは坂」を経由して行くのが一般的だ。しかし、1960年代まで日光駅から中禅寺湖畔へは、東武鉄道が運営する路面電車、ケーブルカー、ロープウェイと乗り継ぐ、全長約12kmの観光路線網が存在した。現在は、その一部区間となる明智平（あけちだいら）ロープウェイが営業するのみだが、今でこそ存在していたら人気の観光ルートになっていたに違いない。わずか8年間という短命に終わった観光路線網の歴史を振り返ることにしたい。

※トップ画像は、第ニいろは坂（国道120号線）の途中2箇所にある駐車場のひとつ「明智平」にあるケーブルカー遺構（日光鋼索鉄道線）明智平駅跡＝2019年11月18日、日光市細尾町

日本の道・百選「日光いろは坂」

いろは坂の歴史は大正時代にはじまる。当初は人の往来を目的として現在の第一いろは坂にあたる道が整備された。自動車や乗合バスの通行ができるようになったのは、1925（大正14）年になってからのことだが、できた当初は時間帯を区切って上りと下りを交互に通行させていた。現在の“上り専用”の第ニいろは坂と、“下り専用”の第一いろは坂は、最初に第一いろは坂が1954（昭和29）年に完成し、日本の制度化された有料道路の2例目（1例目は三重県の参宮有料道路）として開通したものだった。

その後、1960（昭和40）年に第二いろは坂が完成し、この時に上り方向と下り方向が分離され、第一と第ニの名称が付けられた。そもそも、いろは坂の“いろは”とは、初期のいろは坂に48か所のカーブがあったことから、“いろは順”の1〔い〕〜48〔ん〕になぞらえたことに由来する。現在では、第ニいろは坂に「い〜ね」が、第一いろは坂には「な〜ん」が、それぞれの坂にあるカーブに表記されている。

1954（昭和29）年〜1984（昭和59）年9月30日までは有料道路であったが、現在（1984年10月1日以降）は無料開放されている。1987（昭和62）年に、「48のカーブ」が特色ある優れた道路であるとして日本の道・百選に選ばれた。過去、明智平ロープウェイ駐車場から終点の中禅寺湖畔までの間は、対面通行（中禅寺湖側からも通行できた）であったが、2019（令和元）年10月1日からは麓側（馬返）からの一方通行になっている。

第ニいろは坂（上り）には、駐車場を兼ねた展望台が2箇所あり、黒髪平と明智平がある。黒髪平の“黒髪”とは、日光国立公園に属す「男体山」のことで、古くは松尾芭蕉の“奥の細道”に「黒髪山は霞かかりて雪いまだ白し」と記される。いっぽうの明智平は、後述するケーブルカーの終点駅があった場所だ。

第ニいろは坂（上り）の黒髪平展望台にある「日本の道・百選『日光いろは坂』」の碑＝2019年11月18日、日光市細尾町

第ニいろは坂（上り）の黒髪平展望台からの眺め＝2019年11月18日、日光市細尾町

日光駅から中禅寺湖畔まで整備された観光路線網

現在では、路線バスかマイカーなどでしか行くことのできない中禅寺湖畔。今から65年前となる1960（昭和35）年からの8年間は、国鉄（現JR）と東武鉄道の日光駅から中禅寺湖畔までの約12kmを、4つの路線を乗り継ぐことで往来することができた。日光駅〜馬返〔うまがえし〕駅までを日光軌道線（路面電車）、馬返駅〜明智平駅までをケーブルカー（日光鋼索鉄道線）、明智平駅〜展望台駅と茶ノ木平駅〜中禅寺温泉駅までは2つのロープウェイを乗り継ぐ、観光路線網が形成されていた。

この4つの路線のうち、現在も営業を続けているのが明智平駅〜展望台駅のわずか300mを結ぶ「明智平ロープウェイ」だ。残る3路線はというと、日光軌道線は1968（昭和43）年2月に、ケーブルカー（日光鋼索鉄道線）は1970（昭和45）年3月に、中禅寺温泉ロープ―ウェイは2003（平成15）年3月に、それぞれ廃止された。これらは、1960（昭和40）年の第ニいろは坂の開通によって、その乗客のほとんどを路線バスやマイカーに奪われた結果の廃線だった。

それぞれの路線は、軌道線が1910（明治43）年に日光電気軌道（のちに東武鉄道に合併）として開通、ケーブルカーは1932（昭和7）年に日光登山鉄道（のちに日光軌道に合併）として開通、中禅寺温泉ロープウェイは1960（昭和35）年に東武興業が新たに開通させた路線だった。現在も営業を続ける明智平ロープウェイは、日光登山鉄道によって1933年（昭和8年）に開通したものの、先の大戦中は営業休止となり、戦後の1950（昭和25）年に東武鉄道が営業を再開させたものだ。現在は、グループ会社の日光交通が運営している。

1964（昭和39）年当時の日光附近主要経路図。日光駅から軌道線（路面電車）、ケーブルカー、ロープ―ウェイと乗り継ぎ、中禅寺湖畔まで行けた時代があった＝資料所蔵JLNA

東武日光駅の駅前広場に保存・展示される東武鉄道日光軌道線を走っていた車両（100形電車）＝2024年5月28日、日光市松原町

明智平駅を発車し、男体山をバックに展望台駅を目指す明智平ロープウェイ。ゴンドラの色は現在、東武の新型特急スペーシアXを模した色に塗り替えられている＝2019年11月18日、日光市細尾町

いろは坂との戦いに挑んだケーブルカー

東武鉄道日光鋼索鉄道線。この「鋼索鉄道」とはケーブルカーを意味する法規上の専門用語だ。ちなみにロープウェイは「普通索道」、スキー場などのリフトは「特殊索道」と呼ばれる。日光登山鉄道として設立されたこのケーブルカーは、1926（昭和元）年5月に敷設免許を取得した時点では、いろは坂の麓にあった日光駅から接続する日光軌道線の終点駅「馬返駅」から、明智平駅を経由し、中禅寺湖畔に位置する中宮祠（ちゅうぐうし）駅（現在の中禅寺温泉バスターミナル）までを結ぶ計画だった。当時の”いろは坂”は、砂利道の交互通行であったこともあり、「早くて便利な鉄道ルート」への期待感は相当なものだった。

1929（昭和4）年3月に工事は着工されたが、昭和恐慌の影響で工事は2年中断し、1931（昭和6）年11月の工事再開を経て、1932（昭和7）年8月に馬返駅〜明智平駅間のみを開業させた。いっぽうの明智平駅〜中宮祠駅間は、ケーブルカーではなく”鉄道”として建設を進めていたが、昭和6年の工事再開の時点で全線同時開通は無理だと判断し、鉄道建設からあっさりと手を引いた。

この方針転換により、建設中の鉄道線路敷は自動車専用道路へと転用し、自社の乗合バスを走らせることで”全線同時開通”を実現させ、日光駅から中禅寺湖畔までの観光ルートを完成させた。専用道路は、のちに第ニいろは坂の一部となったが、1994（平成6）年の明智平バイパスの開通により廃道となっている。なお、明智平駅で接続する明智平ロープウェイは、ケーブルカー開通の翌年に開業させた。

先の大戦中は、1943（昭和18）年に“不要不急路線”に指定され、ロープウェイは休止となったが、ケーブルカーは中禅寺湖畔や奥日光とを結ぶ生活必需路線でもあったため、休止を免れた。会社は、1945（昭和20）年に日光軌道〔軌道線〕と合併し、さらに1947（昭和22）年に東武鉄道へと吸収合併された。

戦後まもなくは、観光ブームによって利用客は増加傾向にあったが、1950年代半ば（昭和30年代）以降はマイカー時代の到来とともに第2いろは坂が開通するなど、乗客は減少の一途をたどった。この結果、日光軌道線が廃止された2年後となる1970（昭和45）年3月、開通から約38年の歴史に幕を閉じた。

開通まもない頃の日光登山鉄道のケーブルカー。東武鉄道65年史より＝資料所蔵JLNA

1966（昭和41）年ごろの馬返駅周辺のようす。山を登るケーブルカーを背に、駅前はマイカーであふれかえっていた＝1966年ごろ、写真所蔵／東武博物館

皇室と日光の鉄道

皇室と日光のつながりは、1890（明治23）年の日光駅まで鉄道（現・JR日光線）が開業したことにはじまる。当時は東照宮の中にあった朝陽館という迎賓施設に、明治天皇の皇女たちが避暑地として訪れていた。その後、1893（明治26）年に朝陽館と周辺の用地を御料地として買収し、日光山内（さんない）御用邸を創設した。次いで1899（明治32）年には、大正天皇の御静養地として田母沢〔たもざわ〕御用邸が創設された。

明治から昭和戦前期の皇室の方々が、日光軌道線やケーブルカー、ロープウェイに乗車した記録はない。明治期は馬車や人力車、大正期以降は自動車を利用して、中禅寺湖畔や日光四十八滝（華厳滝、霧降滝、裏見滝など）といった観光名所を訪れている。

先の大戦での戦時疎開では、上皇陛下（当時は皇太子殿下）が田母沢御用邸を、常陸宮正仁親王殿下（当時は義宮殿下）が日光山内御用邸を使用されいるが、さらに奥日光への再転地（疎開）の時を含めて、軌道線やケーブルカーを使用した記録は残されていない。なお、この2つの御用邸は、終戦とともに用途廃止された。日光山内御用邸は、日光パレスホテル→日光博物館→現在は輪王寺本坊（寺務所／内部は非公開）として現存する。いっぽうの田母沢御用邸は、日光国立公園博物館→日光田母沢本館（宿泊施設）→日光博物館を経て、現在は日光田母沢御用邸記念公園として一般公開している。

皇室の方々は、日光ケーブルカーをはじめ日光の鉄道等を利用した記録は残されていない。画像は、日光ケーブルカーの2代目車両。東武鉄道65年史より＝資料所蔵JLNA

ケーブルカーの廃駅跡

日光といえば小学6年生のときに「林間学校」を経験された方もいらっしゃることだろう。就寝時に枕投げをして廊下に正座させられたことも、今となっては良き思い出だ。道中、貸切バスで中禅寺湖や奥日光を訪れた記憶の中に、原っぱのなかにポツンとあった馬返駅の建物（廃駅）が、今も記憶の片隅に残る。子ども心に「オトナになったら廃駅跡を見に行くぞ!」と思っていたものの、その数年後には解体されてしまった。

現在もケーブルカーの鉄道遺構は、軌道敷跡やトンネルなどが山中に遺されている。手軽に見ることができる廃線跡としては、明智平に遺されるプラットホーム跡だろう。第ニいろは坂の明智平ロープウェイ駅に隣接する有料駐車場の奥に、ケーブルカーの廃駅跡がある。2017年頃までは、ケーブルカーの旧駅と一体として造られた明智平パノラマレストハウスが建っていたが、老朽化のため解体された。その跡地は、アスファルトで舗装されて更地になっている。

その更地の奥に柵があり、奥をのぞきこむと経年劣化したコンクリート構造物が見える。朽ちた構造物の一部には、階段状のホーム跡が見てとれる。周囲を見渡すと案内板があり、当時の様子を伺い知ることができる写真とともに説明が記されていた。なお、この場所を訪れるには、過去には中禅寺湖側からもアプローチできたが、現在は第ニいろは坂を麓側から上ってこないとアクセスできない一方通行になっている。

これからの紅葉の季節、明智平ロープウェイから見る中禅寺湖や男体山も良いが、ケーブルカーの廃駅跡を眺めながら、当時の観光ルートに思いを馳せてみるのもいかがだろうか。日光軌道線や中禅寺温泉ロープウェイの廃線跡の話は、またの機会に。

日光鋼索鉄道線〔ケーブルカー〕の明智平駅跡。廃止から55年を経た今も、その痕跡は遺されたままだ＝2019年11月18日、日光市細尾町

廃駅跡から伸びる軌道敷をたどれば、麓の馬返駅までの間に170mと60mのトンネル（隧道）が2箇所遺されている＝2019年11月18日、日光市細尾町

現地に設置される案内板より＝2019年11月18日、日光市細尾町

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。

