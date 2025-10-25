世界観最高 ミア・ゴス、『フランケンシュタイン』プレミアで見せたシアールック3本
ギレルモ・デル・トロ監督の新作映画『フランケンシュタイン』に出演するミア・ゴスが、プレミアイベントで数々のシースルールックを披露。作品の世界観を反映させた「メソッドドレッシング」で登場した。
【写真】黒のシースルードレスで世界観最高！（全身ショット）
PageSixによると、ミアは先日ニューヨークで開催された試写イベントに、フェラガモによるシースルーのミディ丈シフトドレスを纏って来場した。柔らかな生地の下、腰をシアリング、胸元を繊細なレース覆い、ティファニーのダイヤモンドジュエリーで輝きをプラス。眉を薄くしたゴス風メイクで完成させた。
彼女は、今月初めにロサンゼルスで開催されたプレミアでも、クリスチャン・ディオールによる透け感あるレースのドレスをチョイス。また先週のロンドンプレミアでも、おへそや脚のラインが透けて見えるパープルのロングドレスでポーズを取るなど、死者を蘇らせた科学者を描く『フランケンシュタイン』にちなみ、人体が透けて見えるシースルーのルックを続けて披露している。
作品の世界観を反映させた「メソッドドレッシング」は、このところハリウッドで注目を集めており、『バービー』でマーゴット・ロビーがバービーを彷彿とさせるコーデでプロモーション活動を行ったほか、『ウィンズデー』のジェナ・オルテガや『サブスタンス』のデミ・ムーア、また『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』のブレイク・ライブリーも同様のテクニックを見せていた。
