◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日午前９時１４分開始予定）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。

第２戦で先発する山本由伸投手（２７）、ブルペン待機となる佐々木朗希投手（２３）は、試合前練習にキャッチボールなどで調整。するとブルージェイズのベースボール・オペレーション補佐を務め、昨季まで日本ハムでもプレーしていた加藤豪将氏（３１）と再会し、ハグを交わした。

加藤氏は「やっぱりカナダのチームとしては、もう国全体で応援してくれるという感じは本当にしますね。ですけど、チーム自体、あと選手自体は盛り上がりっていうよりは、今までやってきた野球やろうっていう考えなので、そこではあんまり盛り上がりはないですね。流れというのはもう本当に、ポストシーズンでは分からないこと。ドジャースも４連勝してるので、本当にここからでもゲーム１から、ちょっと流れを取っていきたいなと思います」と３２年ぶりのチームのワールドシリーズへ意気込んだ。

朗希や山本と再会したことについては「敵というのはわかってるんですけど、僕は当たり前ですけど日本人で。日本人選手に活躍してほしい。日本の全国の皆さんにいい勝負を見せたいですね」といい、「山本選手は日本ではもちろんすごかったんですけど、アメリカに来て、２年目で２回もワールドシリーズ出場してて。佐々木朗希選手はもう１年目からいろんなことがあり、最終的にはクローザーで、笑うシーズンにしてるっていうのは、もう本当にすごいことだと思います」とたたえていた。

８月に対戦をした際にも朗希と加藤氏は対面しており「会った時に、ワールドシリーズで会おうっていう話はしてた。それでまた今年会えたっていうのは、ほんとに僕もうれしいことです」と喜んでいた。