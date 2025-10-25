ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÀ¾¤Î¡ÈÌµÎÁ¹âÂ®¡É¤µ¤é¤Ë¡Ö±ä¿¡×11·î¤Ë¿·¶è´Ö³«ÄÌ¤Ø¡ª µþÅÔ¤«¤é35km¡È¿®¹æ¥Ê¥·¡É¼Â¸½ ¹ñÆ»161¹æ¡Ö¾®¾¾³ÈÉý¡×
¹ñÆ»161¹æ¡Ö¾®¾¾³ÈÉý¡×¤ÎÆîÂ¦¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«ÄÌ¡ª
¡¡¶áµ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ï2025Ç¯10·î24Æü¡¢¹ñÆ»161¹æ¡Ö¾®¾¾³ÈÉý¡×¤Î°ìÉô¶è´Ö¤¬11·î24Æü15»þ¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚµìÆ»¤È¤Îº¹¡¢ÎòÁ³¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¹ñÆ»161¹æ¡Ö¾®¾¾³ÈÉý¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¹ñÆ»161¹æ¤Ï¡¢JR¸ÐÀ¾Àþ¤ËÊÂ¹Ô¤·¤ÆÈüÇÊ¸Ð¤ÎÀ¾Â¦¤òÄÌ¤Ã¤Æ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤ÈÊ¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤ò·ë¤Ö´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£Ì¾¿À¹âÂ®¤ÎµþÅÔÅìIC¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÆ£Èø¥é¥ó¥×¤«¤éËÌ¤Ø¤È¡¢·×33.2km¤ËµÚ¤Ö¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤ÌµÎÁ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¶è´Ö¡ÊÀ¾ÂçÄÅ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Á¸ÐÀ¾Æ»Ï©¡Á»Ö²ì¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ë¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®¾¾³ÈÉý¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¶è´Ö¤ò¹âÅç»Ô¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËËÌ¤Ø¤È±äÄ¹¤¹¤ë6.5km¤Î»ö¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Áº£²ó³«ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ö²ì¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÎËÌÃ¼¤«¤éÂ³¤¯±äÄ¹2.4km¤Î¡Ö14¹©¶è¡×¤Ç¡¢»ÃÄê2¼ÖÀþ¤Ç¤Î¿·Àß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Æ»¤Ï¡¢´ûÂ¸Æ»¤Î½ÂÂÚ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÌ¾®¾¾¸òº¹ÅÀ¡×¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢ËÌ¾®¾¾¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·Ð¤ÆÂçÄÅ¡¦¹âÅç»Ô¶¤Î¼êÁ°¤Ø»ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ£Èø¥é¥ó¥×¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½35Ò¤ò¿®¹æ¤Ê¤·¤ÇÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè¤´¤í2025Ç¯9·îËö¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹Éô¤ÎÃæ´Ö¤Ç¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¸ÐÀ¾Æ»Ï©¤Î¿¿ÌîIC¡ÁºäËÜËÌIC¤Î4¼ÖÀþ²½¤â´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾®¾¾³ÈÉý¤ÎËÌÂ¦ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö13¹©¶è¡×¤Î4.1km¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹âÅç»ÔÂ¦¤ÎËöÃ¼Éô¤Î1.0km¤¬4¼ÖÀþ¤Ç³«ÄÌºÑ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Î¶è´Ö¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥ë¡¼¥È¤¬¡ÈºÆ·èÄê¡É¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Ï¸Ð±è¤¤¤Î¸½Æ»¤ò¤µ¤é¤Ë¸ÐÂ¦¤ØÄ¥¤ê½Ð¤¹·Á¤Ç³ÈÉý¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈüÇÊ¸ÐÊÝÁ´ºÆÀ¸·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸Ð´ß¤Î·Ê´Ñ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢»³Â¦¤Ë¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¥ë¡¼¥È¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
