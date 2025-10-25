昨期MVPが苦労して掴んだ久々の勝利だ。10月24日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合、セガサミーフェニックスからは醍醐大が出場。全員が2万点台で迎えたオーラス…接戦を制し、自身12戦振りにトップを獲得した。

【映像】反撃の狼煙を上げることができた醍醐

当試合は起家からEX風林火山・勝又健志（連盟）、醍醐、BEAST X・東城りお（連盟）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）の並びで開局。東1局1本場、まず東城に醍醐が4200点（供託1000点）を振り込み、続く東2本場は渡辺に東城が2000点（供託1000点）を放銃。東3局は醍醐がリーチ・一発・ツモ・タンヤオ・ピンフの8000点の加点でトップ目に立った。

その後、大物手は放たれず、静かな展開が続く中で迎えたオーラス。トップの醍醐は2万8600点、4着の東城は2万2200点と6400点差の中に4選手が集合した。親の渡辺がダマテンで先に構えたが、醍醐が3索・6索・9索待ちでテンパイを入れて、3索を冷静にツモりトップ目を死守。自身12戦ぶりの勝利を飾った。視聴者は「フェニックス良かった」「すげぇ接戦だったな」「ねっとりトップ」などの声を上げた。

1試合目に出場した浅井堂岐（協会）のラスを帳消しにするトップ。12戦ぶりの白星について醍醐は「めちゃくちゃ長く感じました」と苦笑い。とはいえチームの大黒柱の白星をきっかけにセガサミーフェニックスは上昇気流に乗りたいところ。醍醐も「まだまだ始まったばかりなので、これからチームごと調子が良くなったら優勝もできるんで頑張っていきます」とチーム力の高さに自信を覗かせた。

最後にファンに向け「すごい負けてましたけど、ようやく反撃の狼煙を上げることができたので、今後ともよろしくお願いします」と語った醍醐。その言葉に期待するファンも多く「復活の兆し」「DAIGO最強ぉおお！」「醍醐さんあんたが大将や」などのコメントを寄せていた。

【第2試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）2万9700点/＋49.7

2着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）2万6300点/＋6.3

3着 EX風林火山・勝又健志（連盟）2万2100点/▲17.9

4着 BEAST X・東條りお（連盟）2万1900点/▲38.1

【10月24日終了時点での成績】

1位 赤坂ドリブンズ ＋243.7（26/120）

2位 EX風林火山 ＋235.2（26/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋214.8（26/120）

4位 TEAM雷電 ＋188.3（26/120）

5位 U-NEXT Pirates ＋126.1（30/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲45.9（26/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲119.0（28/120）

8位 BEAST X ▲120.4（28/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲318.0（28/120）

10位 EARTH JETS ▲404.8（28/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）