超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #6』が10月24日に配信。ゴルフ部主将として部のために200万円を集めた九大生に一流企業から厳しいジャッジが下された。

【映像】古舘伊知郎が「うわっ低い！」と驚愕した瞬間

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

九州大学経済学部に通う岡崎勇貴（おかざき・ゆうき）さんは、ゴルフ部主将として、競技費用の自己負担が大きいという問題に着目。OB会からの支援金を獲得すべく、寄付するメリットなどを訴え、目標を大きく上回る200万円の獲得に成功。挑戦力と行動力をアピールした。

「九州で頑張る気はありますか？」に驚きの返答

池田裕記（九州旅客鉄道株式会社 人事部担当部長）：OB会から寄付を得るという着想を得たきっかけはありますか？

岡崎：九州大学では令和5年に部活ごとに基金が立ち上がったので、そこから着想を得ました。

池田裕記（九州旅客鉄道株式会社 人事部担当部長）：九州で頑張る気はありますか？

岡崎：正直あまりありません。私は成長意欲が強く、大きい企業などは東京に集まっている。やはり可能性は東京などに満ちていると考えています。

清水達也（株式会社プロディライト 経営企画室室長）：大きな企業で働きたいと考えるに至ったきっかけはなんですか？

岡崎：ベンチャー企業や大手企業は東京に集中しており、可能性があると考えています。



点数が伸びなかった理由は？

企業の採点は、下は2点、上は5点までばらけたが全体的に厳しく、番組MCの古舘伊知郎は「うわっ低い！ 今季最低」と驚いた。

「2点」をつけた株式会社プロディライトは「我々ベンチャーで創立以来“ないないづくし”の中でやってきました。東京という“縛り”を持たれているように感じましたが『それだとちょっとやっていけないな』というのが正直なところ。そんなに甘くはないのかなと思っています」と辛口コメント。

「5点」をつけた株式会社ワコールは「自分の成長ばかりというか、社会にどう貢献するかみたいなところが見えませんでした。とはいえ、やってきたことは評価できます」と評価した。