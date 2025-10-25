Ž¢ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹+°ìÉÊŽ£¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬·ãÊÑ¡Ä´ÉÍý±ÉÍÜ»ÎŽ¢¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥è¥Ü¥è¥Ü²½¤·¤Ê¤¤¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´Ø¸ý°¼»Ò¡Ø¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡ª ¾¯¿©¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤ë¿©¤ÙÊý¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö½Ü¤Î»þ´ü¡×¤Ï±ÉÍÜÁÇ¤âËÉÙ¤Ë¤Ê¤ë
¿©ºà¤Ë¤â¡Ö¤¤¤Þ¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Î¤¿¤±¤Î¤³¡¢²Æ¤Î¥È¥Þ¥È¡¢½©¤Î¤µ¤ó¤Þ¡¢Åß¤Î¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿½Ü¤Î¿©ºà¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Á³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡È¼çÌò¡É¡£±ÉÍÜ²Á¤âÌ£¤ï¤¤¤â¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¿©¤µ¤ó¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤ë¡×½Ü¤ÎÎÏ¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç½Ü¤Î¿©ºà¤Î±ÉÍÜ²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½Ü°Ê³°¤Î»þ´ü¤è¤ê±ÉÍÜ¤¬ËÉÙ
½Ü¤Î¿©ºà¤Î±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¿¢Êª¤¬¤â¤Ã¤È¤âÀ¸°é¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç°é¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×¤ÊÍÜÊ¬¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Ãß¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£½Ü°Ê³°¤Î»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¹³»À²½Êª¼Á¤ò³ÊÃÊ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åß¤¬½Ü¤Î¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ï¡¢½Ü°Ê³°¤Î»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬Ìó2ÇÜ¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î¥È¥Þ¥È¤â¡¢½Ü¤Î»þ´ü¤ËÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥³¥Ô¥ó¤Î´ÞÍÎÌ¤¬½Ü°Ê³°¤Î»þ´ü¤è¤êÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¹³»À²½Êª¼Á¤Ê¤É¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¿©¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄã±ÉÍÜ¤ÎÍ½ËÉ¤ËÂç¤¤¯ÌòÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×
¢¹³»À²½Êª¼Á¤¬ËÉÙ
½Ü¤Î¿©ºà¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¡Ê¶¯¤¤»ç³°Àþ¡¢ÉÂ¸¶¶Ý¤Ê¤É¡Ë¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Õ¥£¥È¥±¥ß¥«¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¥±¥ß¥«¥ë¡Ë¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤¹¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤¬»ý¤Ä»ç¿§¤Î¿§ÁÇ¡¦¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¡¢¶Ì¤Í¤®¤Î¶¯¤¤¹á¤êÀ®Ê¬¡¦¥¢¥ê¥·¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Õ¥£¥È¥±¥ß¥«¥ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥£¥È¥±¥ß¥«¥ë¤Ë¤Ï¡¢Ï·²½¡¦ÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±ÉÍÜÁÇ¤¬¼º¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤
¿©ºà¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ï¼ý³Ï¤«¤é»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤Û¤É¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Á¯ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤µ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤È¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢Î®ÄÌ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡¢Á¯ÅÙ¤â±ÉÍÜ²Á¤â¹â¤¤¤¦¤Á¤Ë¿©Âî¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ü¤Î¿©ºà¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤µ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¡¢´Å¤ß¡¢¿©´¶¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿©ºàËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¾¯¿©¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿©ºà¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¾ø¤¹¡¦¾Æ¤¯¡¦ÏÂ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»à¤Ì¤³¤È¤òËº¤ì¤¿Åç¡×¤Ç¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«
¤³¤³¤Ç¡¢ÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤ò¤è¤¯¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¼êËÜ¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¨¡¼¥²³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÎ¥Åç¡¦¥¤¥«¥ê¥¢Åç¤Ï¡¢¡Ö»à¤Ì¤³¤È¤òËº¤ì¤¿Åç¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Ä¹¼÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅç¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÄ¹¼÷¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÃÏÃæ³¤¿©¤È¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤±è´ß¤Î¹ñ¡¹¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©»ö¤Ç¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÌîºÚ¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ä¥Á¡¼¥º¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤ÊÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤ä¡¢À¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ä¥ª¥á¥¬3·Ï»éËÃ»À¤ò¡¢¼«Á³¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤ì¤ë¿©»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¹â»é¼Á¡¦¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¿©¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¤¥«¥ê¥¢Åç¤Ï90ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ýÈæÎ¨¤¬10ÇÜ¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¸Ø¤ë¤Ù¤ÅÁÅý¿©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö°ì½Á»°ºÚ(¤¤¤Á¤¸¤å¤¦¤µ¤ó¤µ¤¤)¡×¤ÎÏÂ¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍÍ¼°¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡¢³ùÁÒ¡Á¼¼Ä®»þÂå¤ÎÉð²È¤Î¡ÖËÜÁ·ÎÁÍý¡×¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ê¼°¤¢¤ë±ãÀÊÎÁÍý¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿ËÜÁ·ÎÁÍý¤Ç¤Ï¡¢¤´ÈÓ¡¦½ÁÊª¡¦¹á¤ÎÊª¤Ë²Ã¤¨¡¢¾Æ¤Êª¡¦¼ÑÊª¡¦ÏÂ¤¨Êª¤Ê¤É¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë±ÉÍÜ¤ÈÈþ°Õ¼±¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿©¤Î¸¶·¿¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áµ½¡¤ÎÀº¿ÊÎÁÍý¤Ç¤â¡Ö°ì½Á»°ºÚ¡×Åª¤Ê¹½À®¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢¿©¤ÏÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤òÀ°¤¨¤ë¹Ô¤¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÏÂ¿©¤Ï¡ÈÍýÁÛÅª¤Ê¿©»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡É
¹¾¸Í»þÂå°Ê¹ß¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³Ê¼°¹â¤¤¿©»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬²ÈÄí¸þ¤±¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢½îÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÏÂ¿©¤Î¤«¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½Âå¤Î±ÉÍÜ³Ø¤«¤é¸«¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½Á»°ºÚ¤Ï¡¢»°Âç±ÉÍÜÁÇ¡ÊÃº¿å²½Êª¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦»é¼Á¡Ë¤È¡¢ÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¡Ë¤ò°ì¿©¤Ç¼«Á³¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¡ÊÌ£Á¹¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡Ë¡¢³¤ÁôÎà¡¢Æ¦Îà¡¢º¬ºÚÎà¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÏÂ¿©¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÆü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥³¥Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤´¤ï¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ç¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ¦¡¦¤´¤Þ¡¦¤ï¤«¤á¡Ê³¤Áô¡Ë¡¦ÌîºÚ¡¦µû¡¦¤·¤¤¤¿¤±¡Ê¤¤Î¤³¡Ë¡¦¤¤¤âÎà¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¡áÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¤Þ¤´¤ï¤ä¤µ¤·¤¤¤³¡×¤È¤¤¤¦¹ç¸ÀÍÕ¤¬¤è¤ê¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Æü¤Ç¡Ö¤Þ¤´¤ï¤ä¤µ¤·¤¤¤³¡×¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢1½µ´Ö¤Î¿©Âî¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤±¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³Î¤«¤Ê±ÉÍÜ¤ÈËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë
¤³¤¦¤·¤¿ÏÂ¿©¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¡ÖÏÂ¿©¡§ÆüËÜ¿Í¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©Ê¸²½¡×¤¬¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤ËÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤ÎÏÂ¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¡¦µ¨Àá´¶¡¦±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ëÃÎ·Ã¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÏÂ¿©¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡ÈWASHOKU¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¤ÎÌ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤ë¿©Ê¸²½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤ä¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¿©¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÀÎ¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¿ÏÂ¿©¤Î¤«¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦¤¬µá¤á¤ë¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¿´¿È¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿©»ö¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾¯¿©¤µ¤ó¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤Î¡Ö¾¯¤Ê¤¤ÎÌ¤Ç¡¢³Î¤«¤Ê±ÉÍÜ¤ÈËþÂ´¶¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÎ·Ã¡×¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯·ò¹¯Åª¤Ê¿©½¬´·¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÌîºÚ¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ï°Õ³°¤È´í¸±
¤³¤³¤Þ¤ÇÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌîºÚ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¾¯¿©¤µ¤ó¤â¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÌîºÚ¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü¡ÖÌîºÚ¤À¤±¡×¤Ç¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÌîºÚÃæ¿´¤Î¿©À¸³è¤Ë¤Ï°ì¸«¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ü¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤ë¡¦¹ü¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë
ÌîºÚ¤À¤±¤Î¿©»ö¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÆù¤òºî¤ëºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÉÔÂ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µíÆý¤äµû²ðÎà¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡Ê¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ï¹ü¤ÎÂç»ö¤ÊÀ®Ê¬¡Ë¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë
ÉÂ¸¶ÂÎ¤ä°ÛÊª¤òÇ§¼±¤·¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë¹³ÂÎ¤â¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤ä¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÈ©¡¦È±¡¦ÄÞ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë
¥Ï¥ê¤ä¥Ä¥ä¤òÊÝ¤Ä¥³¥é¡¼¥²¥ó¡¦¥±¥é¥Á¥ó¤â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÍ³Íè¡£È©¤Î´¥Áç¤äÈ±¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¡¢ÄÞ¤Î¤â¤í¤µ¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë
ÌîºÚ¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢ÌîºÚ¤Ð¤«¤ê¤À¤È³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤¬ÉÔÂ¤·¡¢¤À¤ë¤µ¤äÎä¤¨¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÆÃÄê¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬¤È¤ê¤Å¤é¤¤
¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤äÅ´Ê¬¤Ê¤É¡¢Æ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¤ÏÌîºÚ¤À¤±¤Ç¤ÏÊä¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢ÉÏ·ì¤ä¿À·Ð¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü»é¼ÁÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë
»é¼Á¤ÏºÙË¦Ëì¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¡¢»éÍÏÀ¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ÎµÛ¼ý¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¶ËÃ¼¤ËÈò¤±¤¹¤®¤ë¤È¡¢È©¤Î´¥Áç¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤³¤Ç¤µ¤é¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¡×¿©À¸³è¤Ç¤¹¡£
100¡óÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ÏÌîºÚ¤ò¼Ñ¤ÆÊ´ºÕ¤·¡¢¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¦Â¡¾¥«¥í¥Æ¥ó¤Î¶¡µë¸»¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä»é¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢Á¡°Ý¤â¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¤ê¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Î¡ÖÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¡Ü¦Á¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¿ÞÉ½2¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÉÍÜÁÇ¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¢þ¢þ¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦¶ËÃ¼¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ç¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾¯¿©¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©ÉÊ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤È¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢ÂÎ¤òÆâÂ¦¤«¤é¸µµ¤¤ËÊÝ¤Ä¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
´Ø¸ý °¼»Ò¡Ê¤»¤¤°¤Á¡¦¤¢¤ä¤³¡Ë
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î
ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀîÂ¼³Ø±àÃ»´üÂç³Ø¿©Êª³Ø²ÊÂ´¶È¡£¡Ö¿©¤È¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Î´Ø·¸¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÀèÆ¬¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ïÅù¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤ä±ÉÍÜ¾ðÊó¤òÄó¶¡¡£ÊÆ¹ñ±ÉÍÜ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÇ§Äê¹³²ÃÎð»ØÆ³»Î¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡ª¡¡¾¯¿©¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤ë¿©¤ÙÊý¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
ß·ÅÐ ²í°ì¡Ê¤µ¤ï¤Î¤Ü¤ê¡¦¤Þ¤µ¤«¤º¡Ë
°å»Õ
1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1992Ç¯¡¢Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°å³ØÇî»Î¡£Åì³¤Âç³Ø·ì±Õ¼ðáçÆâ²ÊµÒ°÷¹Ö»Õ¡£·ì±ÕÆâ²Ê°å¤È¤·¤Æ¤ª¤â¤ËÇò·ìÉÂ¤ä¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ê¤É¤Î·ì±Õ¤¬¤ó¤ÎÎ×¾²¤Ë½¾»ö¡£2005Ç¯¤è¤ê»°ÈÖÄ®¤´¤¤²¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£ÉÂµ¤¤ò¿Ç¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÄË´¶¤·¡¢ÆâÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°°åÎÅ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°åÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÉ¾µÄ°÷¡¦ÀìÌç°å¤Ê¤É¡£°åÎÅ´Æ½¤¤·¤¿½ñÀÒ¤Ë¡Ø¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡ª¡¡¾¯¿©¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤ë¿©¤ÙÊý¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î ´Ø¸ý °¼»Ò¡¢°å»Õ ß·ÅÐ ²í°ì¡Ë