LDH、きょう開幕D.LEAGUE会場に「プレゼントボックスの設置はございません」 ファンレター等受付終了を再告知
LDHが24日、公式サイトを更新。所属アーティストへの手紙や贈り物について、受け取りを昨年10月で終了としていることを改めて伝えた。
【写真】「LDH SCREAM」個性が光る13人のメンバー
公式サイトで「ファンレター・プレゼントについてのお知らせとお願い」とし、「LDH JAPANでは、ファンレター・プレゼントの受取りを、2024年10月末をもって辞退させていただております」と説明。
「つきましては、明日より開幕するD.LEAGUEをはじめ、ライブ・イベント会場、劇場等におきまして、プレゼントボックスの設置はございません」と伝えた。
また「イベントやプライベート時にファンレター・プレゼント等を直接手渡しする行為もお断りしておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけ、ファンレターを送る代わりとしての受付フォームを紹介。「今後とも温かい応援をよろしくお願いいたします」と締めくくった。
プロダンスリーグ「D.LEAGUE」のチーム「LDH SCREAM」が所属。チームオーナーをEXILE HIRO、チームディレクターをEXILE NAOTOが務める。「LDH SCREAM」は、LDH D.LEAGUER AUDITION”から今年7月の最終審査を経て平均年齢17歳の新進気鋭の集団として誕生した。
