米Amazon（アマゾン）は、商品の配送スタッフを支援するスマートグラスを発表した。日本向けの展開については未定。

スマートフォンを使わずに、商品のスキャン、配達する際の詳細なナビゲーション、配達証明写真の撮影をサポートする。配送スタッフは、スマートグラスを活用することで両手が空き、スマートフォン、商品、周囲の環境を確認しながら配送する負荷が軽減される。

配送スタッフが配達場所に駐車すると、スマート・デリバリー・グラスが自動的に作動し、車内で配達する商品と、配達先までのナビゲーション情報をスマートグラス上に表示する。

配送スタッフのスマートグラスには、スマートフォンを確認せずとも、正確な配達場所までの案内と、歩行時の詳細な経路ナビゲーションが表示される。マンションなどの複雑な建物内を移動する場合にも、スマートグラスが目的地まで安全に誘導するという。

スマート・デリバリー・グラスは、度付きレンズや調光レンズにも対応するほか、配送用ベストに装着できる小型コントローラーが付属する。コントローラーでスマートグラスの操作をしたり、長時間の利用のための交換可能なバッテリー、必要に応じて配達ルート上で緊急サービスに連絡できる専用の緊急ボタンが搭載されている。

将来的には、商品を異なる配達先や部屋に配達した場合の通知や、暗い場所などでの危険の検知とレンズの自動調整、庭のペットの存在通知など、リアルタイムで注意すべき箇所を特定する機能の提供を予定している。