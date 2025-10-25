現在、国民年金をもらっています。68歳から厚生年金加入になりました。年金はどうなるんでしょう？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、国民年金（老齢基礎年金）を受給しながら、厚生年金に加入したら年金はどうなるのかについてです。
そもそも65歳以上70歳未満の人が、厚生年金に加入して給与収入がある場合は、毎年9月1日の基準日に、前年9月から当年8月までの厚生年金加入期間を反映して老齢厚生年金額が計算され、10月分の老齢厚生年金から改定されます（10月分は12月に支給されます）。この仕組みを在職定時改定といいます。
相談者の場合は、厚生年金に加入して1カ月経過すると、老齢厚生年金の受給権が発生します。在職定時改定の仕組みにより、前年9月から当年8月までを1年間として老齢厚生年金が計算されるため、例えば、4月に厚生年金に加入した場合、5・6・7・8月分の厚生年金分が10月の国民年金に加算されて振り込まれます。老齢厚生年金は、自分で年金事務所に連絡することで受け取れます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、国民年金（老齢基礎年金）を受給しながら、厚生年金に加入したら年金はどうなるのかについてです。
Q：現在、国民年金をもらっています。68歳から厚生年金加入になりました。年金はどうなるんでしょう？「今まで国民年金を払っており、現在国民年金をもらっています。68歳から厚生年金加入になりました。このような場合はどうなるんでしょうか？」（るぱん）
A：すでにもらっている国民年金の他に、厚生年金に加入した分の老齢厚生年金が受け取れますすでに国民年金（老齢基礎年金）を受け取っている人が、65歳以降厚生年金に加入すると、すでにもらっている国民年金の他に、厚生年金に加入した分の老齢厚生年金が受け取れます。
そもそも65歳以上70歳未満の人が、厚生年金に加入して給与収入がある場合は、毎年9月1日の基準日に、前年9月から当年8月までの厚生年金加入期間を反映して老齢厚生年金額が計算され、10月分の老齢厚生年金から改定されます（10月分は12月に支給されます）。この仕組みを在職定時改定といいます。
相談者の場合は、厚生年金に加入して1カ月経過すると、老齢厚生年金の受給権が発生します。在職定時改定の仕組みにより、前年9月から当年8月までを1年間として老齢厚生年金が計算されるため、例えば、4月に厚生年金に加入した場合、5・6・7・8月分の厚生年金分が10月の国民年金に加算されて振り込まれます。老齢厚生年金は、自分で年金事務所に連絡することで受け取れます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)