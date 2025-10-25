美人アナ、芸人夫の誕生日を祝福！ 息子たちがケーキを手作り「素敵なお子さんに奥様です 感動してます」
フリーアナウンサーの青木裕子さんは10月23日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之さんの誕生日を祝う投稿に、ファンからは祝福のコメントが寄せられています。
【写真】子どもたちの手作りバースデーケーキ
コメント欄では、「やべっちおめでとうございます」「ゴチの復活待ってますよ」「素敵なお子さんに奥様です 感動してます」「ご家族のためにいつまでもお元気でいていただきたいです」「とても美味しそうに出来てますね」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
愛溢れる手作りケーキ青木さんは「ハッピーバースデー。今年はちょっと早めに家族でのお祝いをしました。息子たちからは手作りケーキのプレゼント。誕生日当日はちょっとだけ手作りケーキに似ているお花のケーを」とつづり、4枚の写真を掲載。マスカットをふんだんに乗せたバースデーケーキやフラワーケーキ、子どもがケーキを作っている様子などです。家族の仲の良さが伝わってきます。
青木さんは現在モデルとしても活躍青木さんは19日にもInstagramを更新。自身がモデルを務めるファッション＆ライフスタイル誌 『 VERY』（光文社）10月号の誌面を公開しています。同誌では最年長モデルだという青木さんは、「そういえば私一つの仕事を長く続けるタイプかもしれない、それもそれで私らしさかもしれないなんて。多様性のVERY、ありがたくおもしろいです」と、感謝の気持ちをにじませました。
