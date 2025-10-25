江戸時代から続く浅草の花柳界の拠点施設で、「浅草見番」の通称で親しまれてきた「浅草三業会館」（東京都台東区）が、耐震上の問題で１１月末に閉鎖されることがわかった。

跡地利用のめどは立っておらず、地元からは花街の伝統や観光への影響を懸念する声が上がっている。（石井恭平）

芸者衆や料亭などでつくる「東京浅草組合」によると、浅草三業会館は戦後の１９５５年頃に建てられた鉄筋コンクリート造２階建て。１階に組合事務所が入り、２階の舞台は組合所属の芸者らの稽古、落語の寄席、歌舞伎公演のリハーサルなどに使われている。浅草花街を象徴する場所として地域に親しまれており、毎年春の三社祭のスタートを飾る「大行列」も会館前から始まる。

今年に入り、会館の裏手にあった別の建物が解体され、これまで隠れていた会館裏側の状況を確認したところ、柱のコンクリートが剥がれ落ちて内部の鉄筋が一部むき出しになり、外壁のひび割れも見つかった。

専門家による調査の結果、鉄筋が現在の建築基準法に適合しておらず、耐震性が低いことが明らかとなり、今月１５日から舞台の利用を禁止し、芸者らの稽古場は近くの町会会館などを使うことになった。建物は１１月末に閉鎖し、組合事務所も１２月に移転予定という。建て替えや改修も検討しているが、数億円単位の費用が見込まれるため、跡地の利用方法は決まっていない。

浅草の花街は江戸時代、浅草寺の参拝客らを芸者が歌や踊りでもてなしたことが始まり。１９５０年代には約８０の料亭が軒を連ね、３００人以上の芸者が在籍していたとされるが、料亭文化の衰退などから組合所属の芸者は約２０人、加盟する料亭も４軒にまで減った。

ただ、近年、増加しているインバウンド（訪日外国人客）から芸者文化の人気は高く、組合も区などと協力し、「お座敷遊び」を楽しめるイベントを行うなど、観光振興に取り組んでいる。

浅草観光連盟の冨士滋美会長は「浅草見番はなくてはならない場所だ。芸者が身につける着物やカツラを販売する店も近所に多く、地元業者や観光への影響も大きいのではないか」と懸念する。

芸者衆からも「舞台を何とか残してほしい」といった声も聞かれるといい、同組合長の江原正剛さん（５４）は「先人たちが戦後復興の中で建てた会館がなくなってしまうのは残念だ」とし、「何とか同じ場所に浅草見番を残したいが、まだ結論は出ていない。浅草の花柳界が今後５０年、１００年後に残るような方策を模索したい」と話した。