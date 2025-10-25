広島からドラフト２位指名を受けた斉藤汰直（たいち）投手（２１）＝亜大＝が２４日、黒田博樹球団アドバイザー（５０）のような大投手になると誓った。東都大学秋季リーグの青学大戦（神宮）の終了後、球場を訪れた新井貴浩監督（４８）と初対面。指揮官からは日米通算２０３勝右腕のようになってほしいと言葉をかけられ、期待に応えると意気込んだ。

熱いまなざしを全身で感じ、背筋を伸ばした。神宮球場内の別室に入った斉藤は、緊張した様子で新井監督とガッチリ握手。少年時代、テレビで見ていた強打者が隣にいる現実に「立っているだけで、オーラがすごいです」と感無量の面持ちでプロ入りを実感した。

新井監督はこの日、午前１０時に宮城県仙台市の仙台大を訪れ、ドラフト１位指名の平川蓮外野手へ指名あいさつ。終了後は再び東京に戻り、斉藤のもとに赴いた。「本当にうれしく思いました」と喜んだ斉藤に、指揮官は「１年目から即戦力として期待していますし、ゆくゆくはチームを背負って投げることのできる、黒田さんのような投手になってもらいたいと期待しています」と大投手へ成長する姿を思い描いた。

黒田球団アドバイザーは、言わずと知れた日米通算２０３勝のレジェンド。高い投球術はもちろん、どんな時も戦う姿勢を貫いて周囲の心を揺さぶってきた。偉大な足跡はルーキーも把握しており「“漢”（おとこ）という感じで人間性の部分から野球から、全てでレジェンドだなというイメージです。黒田さんのような野球選手になっていきたいと僕も思っているので、期待に応えられるように頑張りたい」と誓いを新たにした。

この日は登板機会がなく、大学最後の公式戦を終えた。亜大で過ごした日々を振り「いい思いも悪い思いも両方できて、本当に精神的にも強くなれた４年間だった。それを生かして、次の舞台に向かっていけたら」と斉藤。かけがえのない時間をプラスにして、偉大な背中を追いかけていく。

◇斉藤 汰直（さいとう・たいち）２００３年１２月７日生まれ。２１歳。兵庫県出身。１８３センチ、９０キロ。右投げ右打ち。小浜小１年時にポルテで野球を始め、川西タイガースに所属。宝塚中では軟式野球部でプレー。武庫荘総合を経て、亜大では１年春からベンチ入り。最速は１５２キロで持ち球はツーシーム、フォーク、カットボール、カーブ。