「snowed in」の意味は？冬に関連するイディオムです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「雪で（家に）閉じ込められた」でした！

「snowed in」は、雪があまりにも降り積もって、家から出られない状態を表現するのに使います。

ちなみに、「snowed out」は「大雪で（イベントなどが）中止になる」ときに使えるフレーズですよ。

「We were snowed in for two days after the heavy snowfall last weekend.」

（先週末の大雪の後、2日間も雪で家から出られなかったんだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。