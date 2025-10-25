「snowed in」の意味は？冬に関連するイディオムです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「snowed in」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「雪で（家に）閉じ込められた」でした！
「snowed in」は、雪があまりにも降り積もって、家から出られない状態を表現するのに使います。
ちなみに、「snowed out」は「大雪で（イベントなどが）中止になる」ときに使えるフレーズですよ。
「We were snowed in for two days after the heavy snowfall last weekend.」
（先週末の大雪の後、2日間も雪で家から出られなかったんだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部