隣人の息子さんがYouTubeに投稿した「ショート動画」が“500万回”再生されたそうです。普通の動画と収益は変わるの？

YouTubeショート動画とは？

YouTubeショート動画とは、YouTubeの機能である「YouTube ショート」を利用して投稿できる短い動画のことをいいます。当初は最大60秒の動画しか投稿できませんでしたが、2024年からは動画時間が最大3分に拡張されており、ストーリー性のある編集なども組み込めるようになりました。

ショート動画といえばTikTokやInstagramリールのイメージがあるかもしれませんが、最近はYouTube ショートをマーケティングに用いてSNS戦略の幅を広げている企業や個人も増えているようです。

撮影から投稿までスマホで完結でき、公式アプリを利用できるため手間がかからないことや、動画の時間が短く視聴しやすいのでチャンネル登録者数を増やしやすいことなどが特徴です。



YouTubeショート動画の収益化の仕組みと通常の動画との違い

YouTubeショート動画の再生前後に流れる広告が視聴されることにより、広告収益が発生します。そこから音楽ライセンス費用が差し引かれたものが、収益化を行っているクリエイターたちに分配される仕組みです。

YouTube公式サイトには「音楽が使用されているかどうかにかかわらず、割り当てられた収益の 45% が収益化を行っているクリエイターに分配されます」と記載されています。

YouTubeショート動画の再生1回あたりの収益の目安は0.003～0.01円、通常のYouTube動画の場合は0.05～0.7円ともいわれています。この金額を用いて計算した、500万回再生された場合の収益の目安は以下の通りです。



・ショート動画：1万5000～5万円

・通常の動画：25万～350万円

このように、ショート動画は再生回数が多くても1回あたりの単価が低いため、通常の動画と比べると収益額の差が非常に大きくなる傾向があります。



YouTubeショート動画で収益を得るための条件

YouTubeのショート動画で収益を得るためには「YouTube パートナー プログラム」に参加する必要があります。参加するためには、以下の条件を満たさなければなりません。



・チャンネル登録者数が1000人以上

・直近90日間の有効な公開ショート動画の視聴回数が1000万回以上

このほかにも「YouTube のチャンネル収益化ポリシーに準拠していること」や「Googleアカウントで2段階認証プロセスがオンになっていること」などの前提条件をクリアしている必要があるため、YouTubeの公式ページで詳しく確認しておきましょう。



YouTubeショート動画は通常の動画より20万～300万円以上収益が低くなる場合もある

最大3分間の短い動画を投稿できる「YouTube ショート」は、2023年から収益化できるようになっています。

再生1回あたりの収益を0.003～0.01円とした場合、500万回再生で1万5000～5万円の収益が得られる計算になります。通常の動画よりも20万～300万円以上収益が低くなる場合もありますが、チャンネル登録者数を増やしやすいなどのメリットもあり、投稿内容や発信力次第では多くの収益につながる可能性もあります。

ただし、収益を得られるようになるためにはいくつか条件があるため、公式サイトでチェックしてみるとよいでしょう。



出典

Google LLC YouTube ヘルプ YouTube ショートの収益化ポリシー

Google LLC YouTube ヘルプ YouTube パートナー プログラムの概要と利用資格

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー