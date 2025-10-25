見えるというより見せてる？元少女時代・ジェシカ、“アンダーウェアくっきり”の薄手トップスで魅了【PHOTO】

少女時代の元メンバー、ジェシカの大胆なオフSHOTがファンを魅了している。

【写真】え、大胆…ジェシカの“胸元パックリ”ドレス

ジェシカは最近、自身のインスタグラムを更新。

丸太やハートの絵文字などとともに「Two looks, one fall - still cute tho」とキャプションに綴り、1本の動画を投稿した。

公開された動画には、ブラウンの薄手トップスにデニムを合わせた秋らしい服装のジェシカが写っている。元アイドルなだけあって、ハッキリとした目鼻立ちやスラリとした美スタイルは今も健在だ。薄手のトップスからはアンダーウェアがチラリと覗きながらも、堂々とした雰囲気で魅力を存分に発揮している。

そんなジェシカは、動画内でピンク色のドレスに身を包み、髪を結んだキュートな“お姫様スタイル”に変身。腹部が開いたドレス姿でもプロポーションの良さがあらわになり、人々の目線を釘付けにしていた。

投稿を目にしたファンからは、「み、魅力的すぎる…」「あなたは常に美しく完璧だ」「なんてキュートなんだ！」「現実世界のプリンセス」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ジェシカInstagram）

2014年に少女時代を脱退し、現在は韓国とアメリカ、香港などを行き来して活動を続けているジェシカ。直近では2023年11月に6年ぶりの新ミニアルバム『BEEP BEEP』をリリースしている。

◇ジェシカ プロフィール

1989年4月18日生まれ。サンフランシスコ出身の韓国系アメリカ人で、本名ジェシカ・チョン（韓国名はチョン・スヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。2014年のグループ所属当時、自身のブランド「BLANC＆ECLARE」を立ち上げてデザイナーとしても活動した。しかし、そのことが原因で所属事務所およびメンバーと対立し、グループを脱退することに。現在は韓国とアメリカ、さらには香港などを行き来しながら活動している。妹は、ガールズグループf(x)出身のクリスタル。