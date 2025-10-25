『ウィキッド 永遠の約束』LUSHと限定コラボ、全11種類が発売決定

2026年3月に日本公開予定の映画『ウィキッド 永遠の約束』とLUSH（ラッシュ）との新たなコラボレーション「Wicked x Lush」全11種が、2025年11月6日（木）より全国78店舗、公式オンラインストア（公式アプリは10月24日（金）より予約開始）にて発売される。

魔法に満ちたオズの国を象徴するキャラクター、エルファバとグリンダをはじめ、人気キャラクターたちから着想を得たアイテムがバスルームを彩る。砂糖のように甘く花のように香るバスボム『グリンダズ ウェディングドレス』や、ユニークな形状のバブルバー『タップ トゥ バブル』など、邪悪（Wicked）なほどに魅力的なアイテムをラインアップ。

さらに、LUSH公式アプリ会員「Lush Club」限定で、爽やかなベルガモットとジューシーなグレープフルーツが香るソープ『オール ローズ リード トゥ オズ』も登場する。

タップ トゥ バブル（バブルバー）

1,950（税込）／85g

泡でどこへでも行けるわけじゃないけれど、これがあなたに贈る、特別な魔法。お湯にくぐらせれば、ラズベリー、バニラを思わせるフルーティーなバブルガムのような香りが広がります。

ティンマン（バブルバー）

1,620（税込）／135g

さびついた気分さえも目覚めさせる、爽快なミントの香りが広がる泡風呂を楽しめます。流れるお湯はプラスチックフリーの煌めくラメに、繊細なブルーに染まります。

グリンダズ ウェディングドレス（バスボム）

1,630（税込）／個

古いもの、新しいもの、集めたもの、ちょっと不思議なもの。高貴に香るスミレと、ふんわり香るローズの出会い。ラストには、まるで蝶が花から羽ばたくような、きらめく香りの余韻をお楽しみください。

ライオン ボム（バスボム）

1,180（税込）／個

きらめくオレンジとレモンの魔法の香り。アーモンドのエッセンシャルオイルがお肌のコンディションを整え、あなたの内に眠る勇気を呼び覚ますお手伝いをします。

キアモ・コ キャッスル（ソープ）

1,360（税込）／100g

お肌をしっとりと洗い上げるチェリー種子オイルの泡に包まれて。ゼラニウムやジャスミン、ピリッと爽やかなブラックペッパーの香りが、気分まで優しくほぐします。

ザ ワイズ アンド マグニフィセント ウィザード（シャワージェル）

1,870（税込）／ 110g、3,730（税込）／ 275g、6,150（税込）／ 550g

輝くブロンズの仮面の奥にひそむのは、巧みにグリーンノートをまとったゼラニウムとプチグレンの香り。魔法使いも唸る、秘蔵の逸品です。

エルファバズ レア（ボディスクラブ/スクラブ洗浄料）

2,200（税込）／ 130g、4,400（税込）／ 315g

悪い魔女が再び空を舞います。アップル果汁のツヤ、グリーンの香り、お肌をなめらかに整えるシーソルト。そんな恵みに身をゆだねた彼女を、誰が責められるでしょうか。

スケアクロウ（ボディスクラブ）

2,100（税込)／100g

かしこくなくても、これさえ使えば大丈夫。アズキの粒のスクラブと保湿効果の高いシアバターが、オズの地で夢みるようなお肌へと導きます。

ウィー ビリーブ イン グリンダ（ボディスプレー）

6,930（税込)／200ml

グリンダのように輝き、あなたらしく煌めくために。華やかなローズとふんわり優しいバニラが香り、どこか懐かしい甘いお菓子を思わせる香りが広がります。

チステリー（バブルバー）

1,860（税込）／110g

サルたちを解き放ちました！ でも大丈夫。彼らはとってもいい香りで、ふわふわの泡風呂をつくり、ソープでできた翼を持っているんです。泡を立てれば甘くジューシーなブラックカラントの香りがバスルームいっぱいに広がります。

※順次発売

LUSH 公式アプリ -Lush Club会員限定 オール ローズ リード トゥ オズ（ソープ）

1,180（税込)／95g

黄色いレンガの道をたどってバスルームに向かえば、爽快なシャワーはすぐそこ。ベルガモット、グレープフルーツの爽やかな香り、プラスチックフリーの煌めくラメをまとったソープです。ポピーシードオイルがお肌をしっとりと整えます。

全国78店舗、公式オンラインストアにて2025年11月6日（木）発売。

公式アプリにて10月24日（金）予約開始。