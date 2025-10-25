次期「bB」か「ルーミー」をイメージ？ 「タウンエース」級ワゴン？ 乗用も商用もカバーできそうな「カヨイバコ」の広がる可能性

「カヨイバコ」市販化に向けたプロトタイプモデルか!?

トヨタはオウンドメディア「トヨタイムズ」で2025年10月13日に「5ブランドプロジェクト」を発表しました。

「センチュリー」をブランド化し、10月下旬から開催される「JMS（ジャパンモビリティショー）2025」にて「センチュリークーペ」や次期「カローラ」のコンセプトモデルを出展することを明らかに。さらに、各ブランドのCMを公開しています。

その中で注目したいのが、「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」です。はたしてどのようなクルマなのでしょうか。

進化した「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」に期待高まる！

前回の「ジャパンモビリティショー2023」では、ビジネスからプライベートユースまでを想定した「超拡張型」のモビリティ（バッテリーEV）として提案されました。

電動車いすの「JUU」をそのまま運転席に設置できたり、移動販売車として使えたりするなど、乗用、商用を問わず多彩な使い方を提案しています。

ジャパンモビリティショー2023では、商用仕様とアウトドア仕様が出展されました。ボディサイズは、全長3990mm×全幅1790mm×全高1855mmとコンパクトで、「bB」をオマージュしたというスクエアで未来的な外観デザインが目を惹きます。

ジャパンモビリティショー2025では、「トヨタイムズ」の動画配信からも分かるようにカヨイバコの移動販売車が登場しそうです。動画配信では、カヨイバコに野菜を積み込み、そこから先のラストワンマイルを担う、足が4脚ついた椅子のような極小モビリティの画像も映し出されました。

カヨイバコのフロントグリルがディスプレイになっていて、「いらっしゃいませ」という文字が映し出されています。さらにサイドの上部（サイドウインドウ？）には「採れたて野菜販売中」という表示もあります。

画像では、カヨイバコが移動販売車のような役割を担い、そこから各家に極小モビリティが荷物（動画では野菜）を運ぶという提案がされています。

カヨイバコを輸送や運送などのビジネスユースを満たすコンセプトカーと捉えると、市販化された場合、現行「タウンエース バン」のようなサイズやクラスになりそうです。

この2025年版のカヨイバコも2023年版と同様に、ドアアウターハンドルの位置から見て、フロントは観音開きのように開き、リアはスライドドア用のレールがあるため、スライドドアになっていると思われます。

あくまでコンセプトカーならではのドア形状と受け取ることもできますが、トヨタは「ラウム」や「アイシス」で“パノラマオープンドア”を、ダイハツは「タント」で“ミラクルオープンドア”を採用しているため、市販仕様も同じドア形状になる可能性がありそうです。

ジャパンモビリティショー2025で、カヨイバコの市販化を示唆する場合、商用ニーズを満たすタウンエース級のコンパクトワゴンとして提案されるかもしれません。

一方、プライベートユースを満たすモデルとしては、デザイン面でかつての「bB」をオマージュしたという外観をそのまま活かした次期bB、あるいはサイズ的には次期「ルーミー」のコンセプトモデルにもなりえそうなサイズ感となっています。