Round7 AUTOPOLIS GT500リザルト

10月19日、2025年スーパーGT第7戦の決勝レースが、オートポリスで行われた。

GT500クラスは、ホンダ勢が1、2、3フィニッシュ。GT300はポルシェが制した。



田中秀宣

順位/No./マシン/ドライバー

1位/#100/ホンダ・シビック・タイプR-GT/山本尚貴,牧野任祐

2位/#64/ホンダ・シビック・タイプR-GT/伊沢拓也,大草りき

3位/#16/ホンダ・シビック・タイプR-GT/大津弘樹,佐藤蓮

4位/#38/トヨタGRスープラ/石浦宏明,大湯都史樹

5位/#19/トヨタGRスープラ/国本雄資,阪口晴南,小高一斗

6位/#23/日産フェアレディZ/千代勝正,高星明誠

7位/#3/日産フェアレディZ/佐々木大樹,三宅淳詞

8位/#17/ホンダ・シビック・タイプR-GT/塚越広大,小出峻

9位/#14/トヨタGRスープラ/大嶋和也,福住仁嶺

10位/#8/ホンダ・シビック・タイプR-GT/野尻智紀,松下信治

11位/#12/日産フェアレディZ/平峰一貴,ベルトラン・バゲット

12位/#39/トヨタGRスープラ/関口雄飛,サッシャ・フェネストラズ

13位/#1/トヨタGRスープラ/坪井翔,山下健太

-位/#37/トヨタGRスープラ/笹原右京,ジュリアーノ・アレジ

-位/#24/日産フェアレディZ/松田次生,名取鉄平

Round7 AUTOPOLIS GT300リザルト

順位/No./マシン/ドライバー

1位/#666/ポルシェ911GT3R/ハリー・キング,藤波清斗,近藤翼

2位/#7/フェラーリ296GT3/ザック・オサリバン,小林利徠斗,澤圭太

3位/#0/ランボルギーニ・ウラカンGT3エボ2/小暮卓史,元嶋佑弥

4位/#56/日産GT-RニスモGT3/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ,平手晃平

5位/#6/フェラーリ296GT3/片山義章,ロベルト・メリ・ムンタン

6位/#65/メルセデスAMG GT3/蒲生尚弥,菅波冬悟,黒澤治樹

7位/#52/トヨタGRスープラ/吉田広樹,野中誠太

8位/#18/メルセデスAMG GT3/小林崇志,野村勇斗

9位/#87/ランボルギーニ・ウラカンGT3エボ/松浦孝亮,坂口夏月

10位/#4/メルセデスAMG GT3/谷口信輝,片岡龍也

11位/#26/レクサスRC F GT3/イゴール・オオムラ・フラガ,安田裕信

12位/#2/トヨタGR86/堤優威,平良響,ト部和久

13位/#62/日産GT-RニスモGT3/平木湧也,平木玲次

14位/#5/トヨタ86MC/塩津佑介,木村偉織

15位/#25/トヨタGRスープラ/松井孝允,佐藤公哉

16位/#45/フェラーリ296GT3/ケイ・コッツォリーノ,篠原拓朗

17位/#96/レクサスRC F GT3/新田守男,高木真一

18位/#48/日産GT-RニスモGT3/井田太陽,柴田優作,藤原大暉

19位/#22/メルセデスAMG GT3/和田久,加納政樹,城内政樹

20位/#60/レクサスLC500/吉本大樹,河野駿佑,伊東黎明

21位/#777/アストン マーティン・ヴァンテージGT3エボ/藤井誠暢,チャーリー・ファグ

22位/#30/トヨタGR86/永井宏明,織戸学,小河諒

23位/#9/メルセデスAMG GT3/阪口良平,冨林勇佑,藤原優汰

24位/#61/スバルBRZ GT300/井口卓人,山内英輝

-位/#360/日産GT-RニスモGT3/青木孝行,清水啓伸,田中篤

-位/#31/レクサスLC500/オリバー・ラスムッセン,小山美姫,根本悠生



