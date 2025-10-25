「やっと芽が出てくれました」床嶋佳子、自宅で育てる“ハーブ”を紹介 「素敵です」「凄い努力デスね」と反響
俳優の床嶋佳子（61）が23日、自身のインスタグラムを更新。自宅で育てているハーブ「ディル」の様子を公開した。
【写真】「やっと芽が出てくれました」自宅で育てる“ハーブ”を紹介した床嶋佳子
「ディルが大好きなんです」という床嶋は、「ディルが入るだけで外で食べたお料理みたいになるんですよね！」とディルの万能性を紹介し、「ただスーパーでも置いてないお店もあるし量も少ないのですよね。ですから種を蒔きました」と報告。
「やっと芽が出てくれましたがちょっと弱々しいのですよね。ちゃんと育ってくれるかな〜 そろそろ間引きしないとですね！」と、鉢植えを手に優しくほほ笑む写真を添えた。
この投稿には、「素晴らしいですね」「ご自分で育ててらっしゃるなんて素敵です」「凄い努力デスね」「日光が好きなのでよくあてる、水のやり過ぎは要注意です 魚料理にバッチリですね」「しっかり大きく育ちますように」と温かく見守るコメントが届き、ファンとの穏やかな交流が広がっている。
