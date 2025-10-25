韓国発♡話題のフローズンヨーグルトブランド「YOAJUNG」が原宿に初上陸！

韓国で400店舗以上を展開する人気フローズンヨーグルトブランド「YOAJUNG（ヨアジョン）」が、ついに日本初上陸！原宿・竹下通りに位置する「OKUDO DINING&CAFE」内にオープンしました。自家製ヨーグルトアイスに、蜂の巣（コムハニー）やフルーツなどを自由にカスタマイズできる新感覚スイーツが話題に。SNS映えするビジュアルと、韓国らしいカフェ空間が魅力の注目スポットです♡

初上陸 の「YOAJUNG」が原宿に登場

韓国で大人気の「YOAJUNG（ヨアジョン）」は、自家製ヨーグルトアイスにトッピングを自由に選べるカスタマイズスタイルが魅力。

蜂の巣（コムハニー）やクッキー、グラノーラ、フルーツなどを組み合わせて、自分だけの“オリジナルスイーツ”を楽しめます。

原宿店では、1階にテイクアウトカウンター、地下1階に明るくポップなイートインスペースを展開。白とブルーを基調とした韓国らしい内装で、フォトジェニックなひとときを過ごせます♪

サーティワンでHELLO KITTYと楽しむ冬限定アイスクリーム♡

YOAJUNG を含む韓国カルチャービルが誕生

1階YOAJUNG（ヨアジョン）

2階：NONGSHIM（農心）× OKUDO COLLAB

3階：BARDOT PARIS

屋上テラス席

「YOAJUNG 原宿竹下通り店」が入る「OKUDO DINING&CAFE」は、韓国カルチャーをテーマにした複合施設。

地下1階・1階の「YOAJUNG」に加え、2階には「NONGSHIM（農心）」×OKUDOのコラボによる“辛ラーメンバー”が登場。3階ではフランス発ファッションブランド「BARDOT PARIS（バルドー・パリ）」が出店しています。

屋上には開放的なテラス席もあり、原宿の中心で“韓国×ファッション×グルメ”を一度に体験できるスポットです♡

韓国トレンド×スイーツの新定番スポット

原宿店は、カップやスプーン、トッピングボウルまでオリジナルデザインを採用。韓国らしいパステルカラーの店内は、どこを切り取ってもSNS映え抜群！

友人同士のカフェ巡りやデートにもぴったりで、韓国旅行気分を味わえる空間です。

トッピング体験とフォトジェニックなスイーツを楽しみに、次の休日は「YOAJUNG 原宿竹下通り店」へ♪

原宿で感じる“韓国スイーツカルチャー”の魅力

韓国トレンドを詰め込んだ新スポット「YOAJUNG 原宿竹下通り店」は、見た目も味も楽しめるフローズンヨーグルトの新定番。原宿駅から徒歩約3分とアクセスも抜群で、カフェ好き・韓国好きの女性におすすめです。

自分好みのトッピングで“かわいい”を味わうひとときを♡今、原宿で最も注目の韓国スイーツを体験してみてください。