朝食の食パンから高級ベーカリーのこだわりパンまで、パンは私たちの日常に欠かせない存在ですが、その世界を深堀りしてみると、さらなる魅力が発見できるかもしれません。今回は、共に大のパン好きであるというNPO法人新麦コレクション理事長・池田浩明さんと編集者・瑞穂日和さんの著書『パンビジネス』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。瑞穂さんによると、近年、パン×料理×お酒を楽しむ新しい食体験として「パン飲み」が注目されているそうで――。

* * * * * * *

注目されるパン飲み

今やパン好きだけでなく、幅広い層に受け入れられるようになったパン飲み。パン×料理×お酒を楽しむ新しい食体験として、2018年ごろからメディアにその言葉が登場しました。

パン飲みとはなにか？ ひと言でいえば、おつまみの代わりにパンを主軸にして、ディップやチーズ、パテなどとの組み合わせを楽しむスタイルです。

パンと料理、お酒を合わせれば何でもパン飲みになるのか――その定義は意外と曖昧で、個人的にも線引きは難しいと常々思っています。

ただ、パンが主役であること、そしてそのパンを中心に料理とお酒を組み合わせて味わう楽しさを提案しているなら、それは立派なパン飲み。言葉としてもキャッチーで、親しみやすく広がりやすいこともあり、ここではそのようにご紹介したいと思います。

東京・練馬区の「パーラー江古田」

パン飲みのパイオニアとして知られるのが、東京・練馬区にある「パーラー江古田」です。2006年の開業以来、自家製パンとサンドイッチで多くのファンを魅了しています。店主でパン職人の原田浩次さんは、2009年ごろからナチュラルワインの魅力に目覚め、パン業界にとどまらず、レストランやビストロのシェフたちとも交流を深めながら、その知識を広げていきます。

「パンとワインを一緒に楽しんでほしい」との思いから、店のメニューにワインを加えたものの、当時はまだナチュラルワインが広く知られておらず、なかなか注文が入らなかったと振り返ります。

それでも試行錯誤を重ね、2011年には2号店「まちのパーラー」をオープン。カフェ営業を中心に“パン飲み”を本格的にスタートさせ、そこからパンとワインを楽しむスタイルがじわじわと広がっていきました。

原田さんは「パンとワインは相性がよく、互いのおいしさを引き立て合う」と話します。たしかに、パンの酸味や香ばしさ、食感は、ワインの果実味や渋み、旨みと溶け合い、口の中で心地よい調和を生み出します。そのマリアージュの幅は、パンの種類によっていっそう豊かになります。

パン飲みの4つのスタイル

では、パン飲みにはどのような楽しみ方があるのでしょうか。大きく4つのスタイルに分けてみました。

１ サンドイッチと合わせる

カンパーニュ（田舎パン）やバゲット、食パンなどに具材を挟んだサンドイッチと、ワインを一緒に楽しむスタイル。ハムやチーズ、ロースト野菜、パテなど、フィリング次第で昼飲みにもぴったり。

２ パンを食材として料理に使う

カンパーニュをカリカリに焼いてサラダに加えたり、キッシュやスープに混ぜ込んだり。パンそのものを“素材”としてとらえ、料理とともにワインと味わうスタイル。

３ 総菜の盛り合わせと合わせる

味の異なる総菜と数種類のパンをワンプレートに。シャルキュトリーやピクルス、オムレツなどとともに提供すれば、バルのような気軽な楽しみ方に。

４ パンの盛り合わせと合わせる

３〜４種類のパンにオリーブオイル、塩、バターなどを添えたシンプルなスタイル。パンそのもののおいしさをじっくり堪能したい、パン好き上級者向けの楽しみ方です。

パンは料理とお酒を結ぶ“名ガイド”。それぞれの個性を引き出し合い、味わいの世界をぐっと豊かにしてくれる存在です。今やパン飲みといえば、ワインやクラフトビールを合わせる店が多いですが、実はウイスキーや焼酎、ジン、サワーなどとの相性も十分。ナッツやドライフルーツ入りのパンはウイスキーと、香草の効いたパンはジンと、バリエーションは無限です。

パンとお酒、料理の組み合わせを意識するだけで、家でも外でもパンを主役にした豊かなひとときが生まれます。気軽に始められて奥が深い。それがパン飲みの一番の魅力かもしれません。

パン飲み文化がもたらす新しい楽しみ方

パンと料理、ワインの相性について、ビジネスの視点からも考えてみましょう。イートインを併設したベーカリー自体は昔から存在していましたが、ここ数年で「パンとお酒を楽しめるベーカリーカフェ」という業態が大きく進化し、注目を集めるようになっています。パンは単なる軽食ではなく、食の中心として提案される時代になりつつあります。

パンを主役に、コーヒーやスープを添えてゆったりと過ごすスタイルは、すでに日常の風景として定着しています。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

一方で、より新しい潮流として現れてきたのが、“パン飲み”のムーブメントです。ワインやクラフトビールを片手に、パンを軸にした料理を味わう。こうしたスタイルを取り入れるベーカリーカフェが増えたことで、パンの楽しみ方はより自由に、そして多面的に進化しています。外食や中食のシーンにおいても、パンは「添えるもの」から「味の軸」へとその役割を変えつつあります。

これまでパンは洋食やスープの“付け合わせ”として脇役になりがちでした。しかし、ベーカリーカフェや、パン飲みができるバルのような店舗の登場によって、パンが料理の主役として扱われる機会が明らかに増えてきました。

とくに自家培養パン種やサワードウを用いたカンパーニュやカントリーブレッドなど、ハード系のパンは素材の良さと職人の技術が光る逸品として評価され、料理やお酒を引き立てる力を持つ存在として注目されています。

ベーカリーカフェの魅力は、パンそのもののおいしさに加え、レストランともバーとも異なる独自のカジュアルさと温かみを備えている点にもあります。朝は焼きたてのパンとコーヒーで一日をスタート。昼にはサンドイッチや季節のスープを楽しみながら会話に花を咲かせ、夕方以降はグラスワインやタパス風の小皿料理とともにパン飲みの時間へ。時間帯ごとに表情を変える柔軟性こそが、多くの人に支持される理由のひとつです。

パンがもつ“つなぐ力”

現代は食の価値観がより多様になり、シーンや嗜好によって選ばれる店も細分化されています。その中でベーカリーカフェは、「軽く食べたいけれど、しっかり満足したい」「一人でも立ち寄りやすい」「昼飲みをしたい」といった、多様で曖昧なニーズに応えることができる希少な存在です。またヴィーガンやグルテンフリーといった食の制限に対応したパンやメニューが増えていることも、支持を広げているポイントかもしれません。

さらに近年のコロナ禍で、人々の生活圏はコンパクトになり、地元でちょっと豊かな時間を過ごせる場所へのニーズが高まりました。そんな中で、地元で焼かれたパンや地域の野菜を使った料理、そこにワインやクラフトビールなどが加わることで、ベーカリーカフェは地産地消やスモールビジネスの魅力を象徴する場へと成長し始めています。人と人、人と食材、人と街をつなぐハブとしての役割もベーカリーカフェは担っているのです。

空間づくりも、こうした新しいパン屋さんの成功を語るうえで欠かせません。木の温もりを感じるインテリアや、自然光が差し込む大きな窓、さりげなく流れる音楽。居心地の良さはパンそのもののおいしさと同じくらい大切で、何気ない時間を「また来たい場所」に変える力を持っています。

このように、ベーカリーカフェが最注目の業態である理由は、決してパンが売れているからではありません。パンがもつ“つなぐ力”が、料理やお酒、そして人々の暮らしと交わることで、新たな食文化として根付き始めています。食べる楽しみを提案し、人とのつながりを生み出す――そうした意味でも、ベーカリーカフェは食のサードプレイスとして、今後さらに多くの人になくてはならない、憩いの場となっていくでしょう。

※本稿は、『パンビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。