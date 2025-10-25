先のことが予測できない時代になってきている今、スポーツやビジネス、教育などにおいて求められる「リーダー像」も変化しつつあります。そこで今回は、元サッカー日本代表監督で、現在は愛媛県今治市の高校「FC今治高等学校里山校」（通称FCI）の学園長を務めている岡田武史さんと、岡田さんと共に教育現場の最前線でリーダー教育に努める教育者・工藤勇一さんによる共著『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）：絶望を希望に変えるシン・リーダー論』から、お二人の対談を一部抜粋してお届けします。

【書影】新時代、勝てる組織はキャプテンシップで動く！岡田武史、工藤勇一『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）：絶望を希望に変えるシン・リーダー論』

日本の学校教育は社会の変化に追いついていない

工藤 岡田さんのように、外部から教育業界に参入する動きが進んでいることは、現場の教員から見ても本当にいいことです。日本の学校教育は社会の変化に追いついていません。極端に言えば、日本の教育は明治維新から変わっていない。

それどころか、学校教育がみんなの関心事になって、ますます「サービス産業化」してしまっている。先日も「PISA（Programme for International Student Assessment：OECD（経済協力開発機構）が3年ごとに実施する世界的な学力調査）の結果が世界トップクラス」と報道されましたが、こんなことを意識している国なんて、日本だけかもしれません。

問題なのは、親も先生も子どもに手をかけすぎるようになったことです。この30年間、少子化や核家族化が進んだことで、良くも悪くも子どもの教育に目がいくようになりました。我々が子どもの頃は、暴力的な先生も今よりはるかにいましたが、そこまで気にしている親はいませんでしたし、学校で先生から殴られたからといって、いちいち親に言いつける子もいませんでした。

岡田 そうですね。そんなのを親に言うと、逆に「お前、学校で何をしたんだ」と、親からも殴られたものです。

「経済が伸びていれば、教育はそのままでいい」というカン違い

工藤 もちろん、殴っていいという話ではありません。でも、当時それが受け入れられていたのは「子どもはとりあえず学校へ行っておけばいい」時代だったからだと思うのです。

とりあえず学校に行っておけばそれなりに知識が得られて、それなりの大学に入れて、それなりの会社に就職できた。いったん会社に入れば、会社は基本的に潰れない。高度経済成長期のモデルが昭和、平成、令和と続いてきてしまったわけです。

その間、欧米ではどんどん教育が変わっていったのに、その変化に日本はまったくついていけませんでした。むしろ、ついていこうとしなかった。なぜかといえば、「日本は教育に成功した」と、カン違いし続けていたからです。

岡田 「経済が成長しているから、教育もそのままでいいんだ」と。

工藤 そうです。教育が大成功の要因だと思い込み、「日本の教育は世界に誇れるんだ」となってしまった。

岡田 今でもまだ、そのようなことを言っている人がいますね。

今、日本が抱えている課題は……

工藤 乱暴な言い方ですが、日本が経済成長した最大の理由は、明治維新からわずか140年間で約1億人も人口が増えたことで、労働力や購買力が下支えされたからです。教育が一番の理由ではないのです。

今、人口が急激に減少していく段階に入り、日本の社会全体が切羽詰まっています。教育界にも、大きな危機感が広がっています。その理由は、グローバル化によってデジタル化やAIといった技術進化のスピードが尋常ではなくなったからです。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

欧米ではITを教育に取り入れるのは当たり前で、地方にいようが、都会にいようが、受けられる教育の質は基本的に変わりません。

ところが、日本はいまだに対面式の授業にこだわっている。もちろん、対面でなければ得られないことがたくさんあるのも事実です。しかし、時間も含めて費用対効果を考えれば、もっとオンラインを使っていいはずだし、教科や授業内容によってはより効率的な学習環境が作れるのに、そうした変化に学校がついていけていないのです。

今、日本が抱えている課題は、人口の急速な減少で財政などの思い切った構造改革が必要な中、「国民が改革の痛みを覚悟できるのか」ということです。しかし、今の教育の現状を見ると、それは難しい。親も子どもたちも当事者意識を失い、うまくいかないことがあれば「先生の教え方が悪い」「環境が悪い」などと、他人に責任を押しつけるのが当たり前になってしまっているからです。

大人の「よかれ」が子どもの当事者意識を奪う

岡田 FCIは、完全に自由な校風の学校だと思われがちですが、子どもたちには最低限のことをちゃんと守ってもらっています。高校生になると、性的な面など、さまざまなものに興味が出る年代なので、一定の抑止力は必要です。

具体的には、「命にかかわることをしない」「法律を破らない」「人の成長の邪魔になることをしない」の3つのルールをしっかり伝えています。

また、僕は子どもにとって、親元を離れることが当事者意識と主体性を獲得する第一歩だと思っているので、寮生活にこだわっています。寮でのルールは生徒たちで作る寮自治会が決めていますが、先ほどの3つのルールについては寮の管理者であるご夫婦がチェックしてくれています。

工藤 バランスが重要ということですね。サービス過剰な環境に慣れ、ずっと受け身の姿勢で育ってきた子どもは、自分で考えて判断する力が育まれません。「指示されて当たり前」の状況で、「誰かの言う通りにやった」のに、良い結果が出ない。そんな体験を通して、うまくいかない時に人のせいにするようになってしまうのです。

大事なのは、子どもが自分自身で考えて行動できるようになること。その繰り返しができるようになれば、世の中をネガティブに見ることも少なくなります。

※本稿は、『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）：絶望を希望に変えるシン・リーダー論』（実務教育出版）の一部を再編集したものです。