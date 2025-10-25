Da-iCE、TVアニメ『モンスターストライク　デッドバースリローデッド』OP主題歌「Monster」リリース＆Music Videoも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが、最新曲「Monster」を配信リリースした。

本楽曲は、10月21日(火)23:00より、TOKYO MXほか全国45局にて放送がスタートした、TVアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』のOP主題歌として書き下ろした作品で、メンバーの岩岡徹・和田颯が作詞を行っており、和田颯は作曲も担当。ヘヴィーなダンスナンバーでありながら、Da-iCEとしては貴重な5人歌唱曲となっている。

同日19:00には、Music VideoがYouTubeにてプレミア公開となった。

本作のコレオは、メンバーの和田颯と、ダンスクルー「RHT.」のメンバーである、KAZtheFIRE (RHT.)、Macoto (RHT.)がタッグを組み制作。

MVでは、昨年リリースしたAL『MUSi-aM』のリード曲「TAKE IT BACK」でも監督を務めたCRAZY JOE氏を起用し、瞬き禁物なほどスピーディなカット割りや奇抜なエフェクトを多用することで斬新さとクールさが演出され、そこにDa-iCEらしいユーモアも加わった、これまでのDa-iCEのMVとは全くテイストの違う見応えのある作品に仕上がっている。

また本作最大の見どころの一つは、コレオグラファーのKAZtheFIRE、Macotoに加え、RHT.クルーが「Monsters」としてMVに参戦し、Da-iCEとダンサーたちによって繰り広げられるレベルの高いダンスバトルで、特殊メイクアーティストKAIHO氏らが約5時間をかけて作り上げたMonstersのビジュアルも必見だ。

また、Da-iCEは現在自身最大規模となる全国ツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-」を開催中！

さらに先日行われたTour初日にて、2026年1月より全国10都市を回るアリーナツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-」の開催も発表されており、チケット先行も受付中となっているので、こちらも見逃せない！

公演詳細はこちら

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1128662

●配信情報「Monster」配信中

配信リンクはこちら

https://da-ice.lnk.to/Monster

●作品情報

アニメ「モンスターストライク デッドバースリローデッド」

放送日：10月21日より毎週火曜23：00〜（TOKYO MX）ほか

放送局：TOKYO MXほか全国45局

キャスト：松岡禎丞、市ノ瀬加那、花澤香菜、水瀬いのり

オープニングアーティスト：Da-iCE

●ライブ情報

「Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-」

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278

2025年10月7日(火)【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月8日(水)【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月29日(水)【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年10月30日(木)【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年11月2日(日)【福岡】マリンメッセ福岡A館 16:00/17:00

2025年11月3日(月・祝)【福岡】マリンメッセ福岡A館 14:00/15:00

2025年11月11日(火)【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30

2025年11月12日(水)【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30

「Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-」

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1128662

2026年1月24日(土)【福岡】福岡国際センター 16:00/17:00

2026年1月25日(日)【福岡】福岡国際センター 14:00/15:00

2026年1月31日(土)【香川】あなぶきアリーナ香川16:00/17:00

2026年2月1日(日) 【香川】あなぶきアリーナ香川14:00/15:00

2026年2月7日(土)【宮城】ゼビオアリーナ仙台16:00/17:00

2026年2月8日(日)【宮城】ゼビオアリーナ仙台14:00/15:00

2026年2月21日(土)【新潟】朱鷺メッセ 16:00/17:00

2026年2月22日(日)【新潟】朱鷺メッセ 14:00/15:00

2026年2月28日(土)【東京】有明アリーナ 16:00/17:00

2026年3月1日(日)【東京】有明アリーナ 14:00/15:00

2026年3月7日(土)【兵庫】GLION ARENA KOBE 16:00/17:00

2026年3月8日(日)【兵庫】GLION ARENA KOBE 14:00/15:00

2026年3月21日(土)【神奈川】ぴあアリーナMM 16:00/17:00

2026年3月22日(日)【神奈川】ぴあアリーナMM 14:00/15:00

2026年4月11日(土)【広島】広島グリーンアリーナ16:00/17:00

2026年4月12日(日)【広島】広島グリーンアリーナ14:00/15:00

2026年4月18日(土)【愛知】日本ガイシホール16:00/17:00

2026年4月19日(日) 【愛知】日本ガイシホール14:00/15:00

2026年4月25日(土)【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 16:00/17:00

2026年4月26日(日)【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 14:00/15:00

＜Da-iCE Profile＞

4オクターブのツインボーカルが魅力の5人組男性アーティスト「Da-iCE」。

メンバーは、ボーカルの大野雄大・花村想太と、パフォーマーの工藤大輝・岩岡徹・和田颯の5人。

2020年11月にリリースした『CITRUS』は、日本人男性ダンス＆ボーカルグループ史上初のストリーミング1億回再生を突破し、2021年「第63回 日本レコード大賞」を受賞。

その後リリースした『スターマイン』は世代を問わずに楽しめる令和を代表するお祭りソングとして話題を生み、2024年にはメジャーデビュー10周年を迎えた。

そして4月にリリースした『I wonder』は、2024年「第66回 輝く！ 日本レコード大賞」において「優秀作品賞」を受賞。ストリーミング総再生数は自身最速で2億回を突破中！10月2日には最新アルバム『MUSi-aM』をリリース。昨年末には『第75回NHK紅白歌合戦』へ初出場を果たした。

©MIXI

