為替相場まとめ１０月２０日から１０月２４日の週
２０日からの週は、東京市場を中心にドル高・円安が加速した。週明け20日にドル円は高市新首相就任観測による積極財政期待などで151.20付近まで上昇したが、高田日銀審議委員のタカ派発言で一時150.50付近へ調整された。しかし、21日に高市氏が正式に新首相に選出され、日銀関係者から「10月利上げを急ぐ必要はない」との見解が報じられたことで、円売り（高市トレード）が本格化。ドル円はロンドン時間にかけて152円台に乗せ、23日以降も円安の流れが継続。24日には片山財務相が円安けん制発言を見送ったこともあり、10日以来となる153.06まで上伸し、堅調なドル高・円安基調が続いた。クロス円も連れ高となり、ユーロ円は177.60、ポンド円は203.80台まで値を上げた。一方、個別通貨では、22日のロンドン早朝に発表された英消費者物価指数（CPI）が予想を下回ったことを受け、英中銀の追加利下げ観測が再燃し、ポンドが急落する場面があった。また、24日にはトランプ大統領がカナダとの貿易交渉即時終了を表明し、カナダドル売り反応でドルカナダが急騰するサプライズもあった。週末には来週の米ＦＯＭＣを控えて注目された米消費者物価指数が発表された。予想を下回りドル売り反応も、その後に発表された米PMI が予想を上回り、買い戻された、
（２０日）
東京市場では、ドル円は先週のドル高円安の流れを受けて、朝方に151.20付近まで上昇した。背景には、米中首脳会合の発表による関係改善期待や、高市首相就任観測による積極財政への期待と財政赤字警戒からの円売りがあった。また、日本株の上昇もリスク選好の円売りを誘った。しかし、その後は行き過ぎた動きへの警戒感から反転。高値からの売りが入り、さらに高田日銀審議委員の利上げに前向きな発言が円買いを促し、午後に150.50付近まで下落した。クロス円もドル円と同様の動きとなった。ユーロ円は朝の175.30付近から176.37付近へ、ポンド円は201.80付近から203.11付近まで大きく上昇したが、その後は円買いが優勢となり値を戻した。リスク選好の株高が午前中のクロス円を支えた。ユーロドルは午後に1.1676付近を付けたが、ロンドン勢の参加でフランス格下げへの警戒が再燃し、値を下げた。ポンドドルは1.34台前半で方向感に乏しい展開だった。
ロンドン市場で、ドル円は150円台での振幅が続いた。東京市場で高市トレードによる上昇後の調整売りや高田日銀審議委員のタカ派発言で150.50付近へ売り戻された流れを受け、ロンドン序盤には日銀の成長見通し上方修正観測報道が円買いを誘い、150円台前半へと一段安となった。しかし、本日自民・維新の連立合意が正式発表され、高市首相誕生が確実となったことで、同氏の経済対策への期待から150円台後半へと買い戻された。日本の政局不透明感の払拭に伴い、円関連の短期ボラティリティーは低下している。ユーロ円は東京高値の176.00付近から反落し、ロンドン序盤には175.50付近まで下げたものの、その後は下げ渋り175円台後半で推移。一方、欧州では先週末の仏格下げが話題となったが、仏債利回りの上昇は小幅にとどまった。ユーロドルは1.16台半ばから後半、ポンドドルは1.34台前半で終始小動きとなった。
ＮＹ市場で、ドル円は150円台後半で終日上下動した。東京市場で日本の政治的不確実性の解消（自民・維新連立合意、高市氏の次期首相選出見通し）を受けて一時買い戻され151.00付近まで上昇したが、海外市場では150円台前半まで下落後、下げ渋った。先週は米利下げ観測などで150.00を割り込んでいた。投資家は、来週のFOMCでの追加利下げを正当化する可能性があるとして、金曜日に延期発表された9月米CPIを注視している。ユーロドルは1.16ドル台半ばで動意薄。ユーロ円は日本の政情を背景に一時175.50付近まで下落後、175.50台後半へ戻した。仏格下げ（S＆Pによる「A+」への引き下げ）に対するネガティブな反応は限定的だったが、フランス政府の脆弱性から楽観視は難しいとの声が出ている。ポンドドルも1.34ドル台前半で揉み合いが続いた。ストラテジストは、相対的に高い英債利回りがポンドを支えられていない状況を指摘。秋季予算案で財政懸念が和らげば、ポンドは強含む可能性がある。
