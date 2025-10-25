【F1】角田裕毅7番手 トップタイムのフェルスタッペンとは0.491秒差 メキシコGPフリー走行
◇F1第20戦メキシコGP フリー走行2回目（2025年10月24日 メキシコ市 エルマノス・ロドリゲス・サーキット＝1周4.304キロ）
フリー走行2回目（FP2）が行われ、前戦米国GPで7位に入賞したレッドブルの角田裕毅は1分17秒883で7番手だった。
米国GPで今季5勝目をマークした同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）が1分17秒392でトップタイム。角田とは0.491秒差だった。フリー走行1回目（FP1）トップのフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が0.153秒差の2番手、メルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が0.174秒差の3番手につけた。
規定により今季はマシン1台につき年2回、GP出場2回以下のドライバーを乗せる義務があるため、FP1には9人のルーキーが出場。来季のF1参戦が期待される18歳、アービッド・リンドブラッド（英国、スウェーデン）がフェルスタッペンのマシンに乗り、8番手の角田を上回る6番手と健闘していた。
▽フリー走行2回目順位
(１)フェルスタッペン（レッドブル）
(２)ルクレール（フェラーリ）
(３)アントネッリ（メルセデス）
(４)ノリス（マクラーレン）
(５)ハミルトン（フェラーリ）
(６)ラッセル（メルセデス）
(７)角田裕毅（レッドブル）
(８)アロンソ（アストンマーチン）
(９)サインツ（ウィリアムズ）
(10)ストロール（アストンマーチン）
(11)ローソン（レーシングブルズ）
(12)ピアストリ（マクラーレン）
(13)オコン（ハース）
(14)ハジャー（レーシングブルズ）
(15)ボルトレート（キックザウバー）
(16)ヒュルケンベルク（キックザウバー）
(17)ベアマン（ハース）
(18)コラピント（アルピーヌ）
(19)アルボン（ウィリアムズ）
(20)ガスリー（アルピーヌ）