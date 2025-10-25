◇F1第20戦メキシコGP フリー走行2回目（2025年10月24日 メキシコ市 エルマノス・ロドリゲス・サーキット＝1周4.304キロ）

フリー走行2回目（FP2）が行われ、前戦米国GPで7位に入賞したレッドブルの角田裕毅は1分17秒883で7番手だった。

米国GPで今季5勝目をマークした同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）が1分17秒392でトップタイム。角田とは0.491秒差だった。フリー走行1回目（FP1）トップのフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が0.153秒差の2番手、メルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が0.174秒差の3番手につけた。

規定により今季はマシン1台につき年2回、GP出場2回以下のドライバーを乗せる義務があるため、FP1には9人のルーキーが出場。来季のF1参戦が期待される18歳、アービッド・リンドブラッド（英国、スウェーデン）がフェルスタッペンのマシンに乗り、8番手の角田を上回る6番手と健闘していた。

▽フリー走行2回目順位

(１)フェルスタッペン（レッドブル）

(２)ルクレール（フェラーリ）

(３)アントネッリ（メルセデス）

(４)ノリス（マクラーレン）

(５)ハミルトン（フェラーリ）

(６)ラッセル（メルセデス）

(７)角田裕毅（レッドブル）

(８)アロンソ（アストンマーチン）

(９)サインツ（ウィリアムズ）

(10)ストロール（アストンマーチン）

(11)ローソン（レーシングブルズ）

(12)ピアストリ（マクラーレン）

(13)オコン（ハース）

(14)ハジャー（レーシングブルズ）

(15)ボルトレート（キックザウバー）

(16)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(17)ベアマン（ハース）

(18)コラピント（アルピーヌ）

(19)アルボン（ウィリアムズ）

(20)ガスリー（アルピーヌ）