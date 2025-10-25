飯島直子、食パン×レンチン卵の“簡単”トーストに反響「こういうのがいいんだよね〜」「ふわふわでめっちゃおいしそう」「電子レンジはすごいね」「今度やってみよ」
タレント・俳優の飯島直子（57）が24日、自身のインスタグラムを更新。「朝は 便利なレンジチンたまごパン食べました」と話し、この日の朝食を披露した。
【写真】「ふわふわでめっちゃおいしそう」飯島直子が作ったレンチン卵の“簡単”トースト
完成した“たまごパン”の写真を見ると、トーストされた食パンの上にスクランブルエッグ風に作られた卵焼きがのせられ、その上からはケチャップがかけられている。
卵はフライパンではなく、レンジで調理したようで、マグカップに生卵を割り入れ、それをレンジで加熱する様子を写真と動画で紹介。飯島は「レンジってすごいね」と、改めてその便利さを痛感していた。
簡単調理のシンプル朝食に、ファンからは「レンジチンたまごパンおいしそうですね〜」「レンチン卵便利ですね」「やっぱり電子レンジはすごいね」「ふわふわでめっちゃおいしそう」「こういうのがいいんだよね〜」「素朴でおいしそう」「お腹すいたぁ」「カップに卵入れてかき混ぜてチンすればいいのかな？」「レンチンたまパン簡単 今度やってみよ」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「ふわふわでめっちゃおいしそう」飯島直子が作ったレンチン卵の“簡単”トースト
完成した“たまごパン”の写真を見ると、トーストされた食パンの上にスクランブルエッグ風に作られた卵焼きがのせられ、その上からはケチャップがかけられている。
卵はフライパンではなく、レンジで調理したようで、マグカップに生卵を割り入れ、それをレンジで加熱する様子を写真と動画で紹介。飯島は「レンジってすごいね」と、改めてその便利さを痛感していた。