【ちいかわベーカリー】1周年で可愛すぎる限定パン＆グッズ発売。購入で缶バッジやステッカー、コースターの特典も

原宿・表参道にある「ちいかわベーカリー」が、2025年10月29日に1周年を迎えます。それを記念して、10月25日から「ちいかわベーカリー 1st Anniversary Celebration」がスタート。

ちいかわの世界観をパンやグッズで表現した限定アイテムが登場し、ファンにはたまらない内容となっています。また、購入特典やコラボイベントなど、楽しい企画も盛りだくさんです。

かわいすぎて食べるのがもったいない

●「1周年限定パン」ラインアップ

・報酬袋焼き

中にあんバター（報酬）が入った、ちいかわの世界観をそのまま再現したユニークな一品です。

価格は550円

・くまさんポシェットパン

フランボワーズソース入りのメロンパン風のパンで、見た目も味もキュートな仕上がり。

価格は550円。

・さすまたスティックパイ（ちいかわ）

シュガーで包まれた甘いスティックパイ。ちいかわの「さすまた」をモチーフにしたユニークなパンです。

価格は550円。

・さすまたスティックパイ（ハチワレ）

ハチワレバージョンも登場。甘さとかわいさが詰まっていますよ。

価格は550円。

・討伐棒チーズパン

うさぎの討伐棒をイメージしたパン。中にはチーズが入っています。

価格は550円。

・ハチワレ食パン

チョコが練りこまれた、ほんのり甘いハチワレ食パン。朝食にもぴったりです。

価格は950円。

・うさぎ食パン

チーズが練りこまれた、ほんのり塩味のうさぎ食パンです。甘いパンが苦手な方にもおすすめ。

価格は950円です。

・くりまんじゅうのおつまみカリカリラスク

ガーリック味がクセになる、くりまんじゅうのカリカリラスク。おつまみにもぴったりです。

価格は650円。

・ちいかわラスク（バターシュガー）

シンプルなバターシュガー味のラスク。パッケージの表情がかわいく、ファンにはたまらないおやつです。

価格は320円。

・ちいかわラスク（パンケーキ風メイプルシナモン）

メイプルシナモン味のラスク。ナッツが入っていて、香ばしさも楽しめます。

価格は320円です。

・ちいかわラスク（うまカレー鬼）

ピリ辛でおつまみやおやつにぴったりな味わい。

価格は320円です。

購入特典まで可愛すぎる...

●1周年限定オリジナルグッズ

・ちいかわベーカリー トレー（サンドなトリオ）

ちいかわ、ハチワレ、うさぎの3キャラクターが描かれた「サンドなトリオ」デザインのトレー。食卓やインテリアにも使えるかわいらしいアイテムです。

価格は1980円。

・ちいかわベーカリー キャンディ入り巾着

ちいかわたちがデザインされた巾着の中には、かわいいキャンディが入っています。ギフトやお土産にもぴったりなアイテムです。

価格は1320円。

●1周年記念キャンペーン

・購入特典「1周年オリジナルマット缶バッジ」

ちいかわベーカリーで3300円以上購入すると、「1周年オリジナルマット缶バッジ」がもらえます。

なお、グッズポップアップショップでの購入は対象外です。

・ステッカー配布キャンペーン（全4種）

東急プラザ表参道「オモカド」と原宿「ハラカド」の対象店舗で、1500円購入するごとにステッカー1枚がもらえます。

全4種のステッカーはランダム配布で、最大8枚まで受け取れます。

配布期間は10月25日から11月3日まで。

なくなり次第終了なので、ゲットしたい人はお早めに！

・ドリンクスタンド in おもはらの森

東急プラザ表参道「オモカド」6階にある「おもはらの森」に、ムック本「ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号」（10月28日発売予定）のキッチンカーをイメージしたドリンクスタンドが登場。

販売メニューは、「ホットココア＋いちごフィナンシェ」と「ホットカフェラテ＋いちごフィナンシェ」（各1000円）です。

フィナンシェのキャラクターは、ちいかわ・ハチワレ・うさぎから1つ選べ、ひとり1セットまで。10月25日から11月7日までの期間で開催。

また、「1周年オリジナルPPコースター」ももらえます。

「ちいかわベーカリー」の来店にはWEB限定の事前予約が必要で、1000円分のお買物券が付いてきます。

※価格はすべて税込みです。

