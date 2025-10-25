

子ども用品店だけでなく、雑貨店やスーパーなどにも売り場が拡大している「キッズコスメ」（編集部撮影）

キラキラときらめくパッケージのアイシャドウや、カラーバリエーションが豊富なリップやネイルなど、大人顔負けのラインナップが目を引く「キッズコスメ」。

キッズコスメ市場は現在、化粧品業界の中でも特に注目の成長分野である。東証スタンダード上場の化粧品雑貨企業「粧美堂」も、その追い風を受けている企業の1つだ。

1948年創業の同社は、戦後復興期から化粧道具を扱い続けてきた老舗企業。創業者の寺田正次が「戦後の日本は豊かになり、装飾品が必要になる」との信念から、大阪で装飾品卸商として事業をスタートした。

自転車で大阪八尾地区の工場から化粧道具を仕入れ、汽車で東京の問屋に卸すという地道な商売が同社の原点となっている。

同社は9月26日に2025年9月期の業績予想を上方修正し、連結経常利益は従来予想の11.5億円から13.7億円へと19.1％引き上げられた。増益率は18.9％増から41.7％増へと大幅に拡大し、14期ぶりの過去最高益更新となる見込みだ。

使用開始年齢も「3歳頃から」と低年齢化

その背景には、前述のとおりキッズコスメ市場の急成長がある。同社の担当者によると、キッズコスメの売り上げは毎月、昨対比を超える伸びを記録しており、この勢いは今後も続くとみられる。



子ども用品売り場に陳列されているキッズコスメ（筆者撮影）

美容イノベーションファーム「ampule」が2025年3月に、小学生の女の子の子どもがいる母親600名に実施した調査によると、「お子様の周りに、メイクに興味があったり実際にメイクをしているご友人はいますか？」という問いに「いる」と回答した人は70.2％に上った。

また、「あなたのお子様は、メイクに興味がありますか？」という問いに「ある」と回答した人は62.3％、「お子様は、化粧品を持っていますか？」という問いに「持っている」と回答した人は52％に達している。

これらの数字は、キッズコスメがすでに小学生の間で一般的な存在となっていることを示している。

粧美堂の商品企画部マーケティング課の佐藤裕之氏によると、キッズコスメは数年前までは主にトイザらスなどの玩具売り場でしか売られていなかったが、いまや売り場面積をどんどん増やし、ロフトやハンズといった雑貨店だけでなく、イオンやイトーヨーカドーなどの大人向けの化粧品売り場でも販売されるようになっているという。

メインターゲットは小学校低学年だが、昨今ではSNSなどの影響により使用開始年齢も3歳頃からと早期化している。



「3COINS＋plus」に売られていた「KIDSコスメセット」（税込1650円）と「KIDS用メイクブラシ」（税込330円）。大人でも使えそうなカラーとクオリティだ（編集部撮影）



開封するとこのような内容。コスメセットは、マニキュアやアイシャドウ、リップグロス、リップ、チークがセットになっている（編集部撮影）

また、プリキュアなどのアニメ作品の影響も大きいという。変身などの際にメイクアイテムが登場する描写が増えており、実際に、公式グッズでも「お化粧あそび」をテーマにした、ぬりえブックや作中に登場するコスメブランドのリップやネイルといったアイテムも販売されている。

「子どもと一緒にメイクを楽しみたい」親の意識

また、キッズコスメ市場拡大の最大の要因は、親世代の意識変化が大きいという。従来はメイクを大人のものと捉え「小学生にメイクなんて」と否定する傾向が強かったが、現在は自己表現や自己肯定感を高めるための手段として受け止める考え方が浸透するようになった。



（出所：ampule）

特に、親子のコミュニケーションツールとしてキッズコスメを活用するケースが目立つ。実際に、前述の調査では「子どもと一緒にメイクを楽しみたい」と答えた人が55.0％に上っている。

一方で、親の多くは安全性に対する懸念も抱いている。前述の調査では「お子様がメイクをすることについての不安は？」という質問に対して、「肌荒れやアレルギーなどのトラブルについて」と答えた人が54.2％に達した。

この数字は、親の半数以上が子どもと一緒にメイクを楽しみたいと考える一方で、同程度の割合で安全性への懸念を抱いていることを示している。



（出所：ampule）

こうした親の懸念に応える形で、粧美堂が徹底しているのが、商品開発における安全性へのこだわりだ。同社の製品は水溶性成分を使用し、アルコールや刺激の強い成分は不使用。水やお湯で簡単に落とせる設計となっている。

デザイン面でも独自の工夫を凝らしている。「おもちゃっぽくない洗練されたデザイン」を心がけ、大人が使用しても違和感のない外観を実現。この方針により、親子で共有できる商品としての価値を高めている。



前述の「3COINS」のチークはほんのりとした優しい色合い。濃く塗っても写真の通りだ（編集部撮影）



同じく「3COINS」のリップ。リップクリーム感覚でほとんど色はつかない（編集部撮影）

「大人も使える」がキーワードに

また、同社の強みは、ターゲットである女性と同じ目線を持つ開発体制にある。商品企画を担当するマーチャンダイザー（MD）には積極的に女性を起用し、デザインも女性が担当している。消費者と同じ目線で市場トレンドを捉え、プロの発想力を加えることで斬新な商品を生み出している。

さらに、自社ブランド商品の開発部署とOEM商品の制作部署に、それぞれ専属のMD・デザイナーを配置し、企画・開発から生産・販売、在庫管理まで一貫体制を構築。

同社の強みである、ディズニーやサンリオ、ポケモン、など有名キャラクターのライセンスと掛け合わせて、自社ブランドの好評商品をキャラクター仕様でOEM展開したり、OEMで培った知見を自社商品に活用したりするなど、社内開発の強みを最大限に活用している。



チークやアイシャドウ、リップグロスが一体となったパレット（写真：粧美堂提供）

8月に行われた「JAPANドラッグストアショー」では、粧美堂のタッチアップコーナーが大盛況で、幅広い世代の人が参加したという。

同社は今後、キッズ向けだけでなく、大人も使用できる商品ラインの展開を検討している。安全性を重視しながらデザイン性も追求する方針で、新たな顧客層の開拓を目指す。マーケティング面では、SNSでの情報発信強化や親向けコミュニケーション施策の展開を計画している。



100円ショップ「セリア」のキッズコスメ「Cheer me Tiara（チーア ミー ティアラ）」から出ているアイシャドウパレットとチーク（各税込110円）。鮮やかな配色が目を引く（編集部撮影）



肌に乗せてみると、強く粉をとっても意外と淡い発色だ。セリアの同シリーズは、「無香料アルコールフリー」とのこと（編集部撮影）

今後は「キダルト消費」が拡大？

キッズコスメ市場の拡大は、化粧品業界全体にとっても新たな可能性を示している。子どもの頃からコスメに親しむ消費者が増えることで、将来的な化粧品市場のさらなる拡大も期待される。

この現象は、「キダルト（Kidult）」と呼ばれる文化潮流の一部としても注目される。キダルトとはKid（子ども）とAdult（大人）を組み合わせた造語で、「大人になっても子どものような趣味・コンテンツを楽しむ人々」を指す。

2024年の「東京おもちゃショー」で「キダルト部門」が新設されるなど、マーケティング用語として急速に認知が高まっている。キッズコスメもまさに、子どもだけでなく親世代が一緒に楽しむキダルト消費の典型例といえるだろう。



人気キャラクターとコラボしたコスメも多く見られる（筆者撮影）



粧美堂のキッズコスメ「Petit Recipe（プチレシピ）」。大人が自分のために購入する例も多かったとのことで、大人向けカラーを取り入れたメイクパレットとリップも登場した（写真：粧美堂提供）

おもちゃ業界では少子化により購買ターゲットを大人にせざるをえなかったことが、キダルト文化成長の大きな理由の1つとされており、化粧品業界でも同様の構造変化が起きている可能性がある。粧美堂の業績好調は、この新興市場の可能性を具現化した事例として、業界内で注目を集めそうだ。

（岡部 のぞみ ： ライター・編集者・「ampule」ブランディングマネージャー）