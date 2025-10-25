週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」



今回は、人気の外食チェーン店で常連客の皆さんに

こだわりのアレンジ方法やお得な楽しみ方など

驚きのテクニックを伝授していただきました！



《出演》

ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）



★メニューが豊富な回転寿司「くら寿司」

《ご紹介した商品》

・はまち 150円

・くら出汁 150円

・えび天にぎり 170円

・天然だしうどん 230円

・えび天うどん 480円

・旨だれ牛カルビ 115円

・胡麻香る担々麺 490円

※一部の店舗では価格が異なります





《ご紹介したテクニック》・はまち＋くら出汁＝しゃぶしゃぶ・えび天にぎり＋天然だしうどん＝えび天うどん→単品のえび天うどんを注文するより80円お得に！・胡麻香る担々麺＋旨だれ牛カルビ＝牛カルビクッパ★自分好みのカスタムができる「SUBWAY」《ご紹介した商品》・えびたま 570円・チーズオンチーズ 480円・えびアボカド 620円・えびアボカド（サラダ） 950円・ツナ 490円・ナチュラルスライスチーズ 80円・ＢＬＴ 560円《ご紹介したテクニック》・サンドイッチなのにパン抜き→サラダに！・ＢＬＴのベーコン抜き・ツナ＋ナチュラルスライスチーズの具材をパンと一緒焼き→チーズがとろけてより絶品に！※対面式の店舗でのみ対応しています★打ち立て・締めたてのうどんが楽しめる「丸亀製麺」《ご紹介した商品》・釜玉うどん 並530円・焼きたて肉うどん 並840円・白ごはん 1杯170円《ご紹介したテクニック》・無料の薬味とトッピング、かけだしを使ってうどんを自分好みにアレンジ・釜玉うどんを食べた後にかけだしを入れる→たまごスープのようになり二度楽しめる！・焼きたて肉うどんの肉を別添えにする→うどんだけでなく白ごはんとも一緒に食べる※店舗や時間帯によっては対応できない場合もあります