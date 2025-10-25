週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」

今回は、人気の外食チェーン店で常連客の皆さんに
こだわりのアレンジ方法やお得な楽しみ方など
驚きのテクニックを伝授していただきました！

《出演》
ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）

★メニューが豊富な回転寿司「くら寿司」
《ご紹介した商品》
・はまち　150円
・くら出汁　150円
・えび天にぎり　170円
・天然だしうどん　230円
・えび天うどん　480円
・旨だれ牛カルビ　115円
・胡麻香る担々麺　490円
※一部の店舗では価格が異なります

《ご紹介したテクニック》
・はまち＋くら出汁＝しゃぶしゃぶ
・えび天にぎり＋天然だしうどん＝えび天うどん
　→単品のえび天うどんを注文するより80円お得に！
・胡麻香る担々麺＋旨だれ牛カルビ＝牛カルビクッパ

★自分好みのカスタムができる「SUBWAY」
《ご紹介した商品》
・えびたま　570円
・チーズオンチーズ　480円
・えびアボカド　620円
・えびアボカド（サラダ）　950円
・ツナ　490円
・ナチュラルスライスチーズ 80円
・ＢＬＴ 560円

《ご紹介したテクニック》
・サンドイッチなのにパン抜き→サラダに！
・ＢＬＴのベーコン抜き
・ツナ＋ナチュラルスライスチーズの具材をパンと一緒焼き
　→チーズがとろけてより絶品に！
　※対面式の店舗でのみ対応しています

★打ち立て・締めたてのうどんが楽しめる「丸亀製麺」
《ご紹介した商品》
・釜玉うどん　並530円
・焼きたて肉うどん　並840円
・白ごはん　1杯170円

《ご紹介したテクニック》
・無料の薬味とトッピング、かけだしを使ってうどんを自分好みにアレンジ
・釜玉うどんを食べた後にかけだしを入れる
　→たまごスープのようになり二度楽しめる！
・焼きたて肉うどんの肉を別添えにする
　→うどんだけでなく白ごはんとも一緒に食べる
　※店舗や時間帯によっては対応できない場合もあります