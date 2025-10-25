１０月２５日放送【シューイチ★セブン】人気外食チェーンの常連客が伝授！こだわりの絶品食べ方テクニック
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、人気の外食チェーン店で常連客の皆さんに
こだわりのアレンジ方法やお得な楽しみ方など
驚きのテクニックを伝授していただきました！
《出演》
ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）
★メニューが豊富な回転寿司「くら寿司」
《ご紹介した商品》
・はまち 150円
・くら出汁 150円
・えび天にぎり 170円
・天然だしうどん 230円
・えび天うどん 480円
・旨だれ牛カルビ 115円
・胡麻香る担々麺 490円
※一部の店舗では価格が異なります
・はまち＋くら出汁＝しゃぶしゃぶ
・えび天にぎり＋天然だしうどん＝えび天うどん
→単品のえび天うどんを注文するより80円お得に！
・胡麻香る担々麺＋旨だれ牛カルビ＝牛カルビクッパ
★自分好みのカスタムができる「SUBWAY」
《ご紹介した商品》
・えびたま 570円
・チーズオンチーズ 480円
・えびアボカド 620円
・えびアボカド（サラダ） 950円
・ツナ 490円
・ナチュラルスライスチーズ 80円
・ＢＬＴ 560円
《ご紹介したテクニック》
・サンドイッチなのにパン抜き→サラダに！
・ＢＬＴのベーコン抜き
・ツナ＋ナチュラルスライスチーズの具材をパンと一緒焼き
→チーズがとろけてより絶品に！
※対面式の店舗でのみ対応しています
★打ち立て・締めたてのうどんが楽しめる「丸亀製麺」
《ご紹介した商品》
・釜玉うどん 並530円
・焼きたて肉うどん 並840円
・白ごはん 1杯170円
《ご紹介したテクニック》
・無料の薬味とトッピング、かけだしを使ってうどんを自分好みにアレンジ
・釜玉うどんを食べた後にかけだしを入れる
→たまごスープのようになり二度楽しめる！
・焼きたて肉うどんの肉を別添えにする
→うどんだけでなく白ごはんとも一緒に食べる
※店舗や時間帯によっては対応できない場合もあります