きかんしゃトーマス公式オンラインストアがリニューアル！700円OFFクーポンや映画チケットが当たるキャンペーンも
「きかんしゃトーマス」公式オンラインストアが全面リニューアル！今なら7700円以上の購入で使える700円OFFクーポンを配布中。さらに、映画の親子ペアチケットが当たるキャンペーンや、購入者全員にステッカーやペーパークラフトのプレゼントも。クリスマスに向けて、トーマスグッズを探している親御さん必見の情報をお届け！
■すぐ使える！700円OFFクーポンでお得にお買い物
リニューアルを記念して配布されている700円OFFクーポンは、なんと2026年1月9日(金)まで使える。クーポンコード「THOMASRENEWAL」を入力するだけで、7700円以上のお買い物がグッとお得に！クリスマスプレゼントをまとめ買いするなら今がチャンス。おもちゃに洋服、文房具までそろう公式ストアだからこそ、きょうだいの分も一緒に購入すれば、あっという間に7700円は超えてしまうはず。しかも公式ならではの安心感で、品質の心配もなし。
■映画チケットが当たる！親子で楽しめる特別キャンペーン
メールマガジンに登録して商品を購入するだけで、トーマス史上初のクリスマス映画「きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行」の親子ペアチケットが当たるキャンペーンも実施中。応募期限は2025年11月20日(木)までだから、まだまだ間に合う！
■購入者全員プレゼント！人気デザインのステッカー＆ペーパークラフト
商品を購入すると、もれなく「OVERWORK SERIES」のオリジナルステッカーがついてくる！「OVERWORK SERIES」は、働き者のトーマスたちが仕事やトラブルの中で見せる人間らしい表情を集めた、思わずクスッと笑える新アートシリーズ。全5種類のうち、どれが届くかはお楽しみ。さらに映画「きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行」公開記念の特製ペーパークラフトもプレゼント中。親子で一緒に組み立てれば、楽しい時間が過ごせるはず。どちらもなくなり次第終了だから、欲しい人は早めにチェックを。
■ここでしか買えない！オリジナル「フェイス缶ミラー」が登場
オンラインストア限定のオリジナル商品第1弾として登場したのが「メダルフェイス缶ミラー」(770円)。トーマスはニッコリ顔とゲッソリ顔の2表情、そのほかの仲間たちの表情もどれも個性的でクスッと笑えるものばかり。英国のビンテージメダルを思わせるクラシカルなデザインは、子どもだけでなく大人も欲しくなってしまう完成度。バッグに付けて「推し顔」をアピールするもよし、全種類コレクションするもよし。ギフトにしても「センスいい！」って褒められること間違いなし。
■リニューアルでさらに使いやすく！充実の品揃え
サイトデザインが全面的に刷新されて、商品が探しやすくなったのもうれしいポイント。おもちゃ、生活雑貨、アパレル・ファッション小物、文房具と、カテゴリーも充実していて、「こんなものまであるの？」という発見も。今後もオリジナル商品や限定商品が続々追加予定というから目が離せない。スマホでサクサク買い物できるから、子どもがお昼寝している隙にポチッとできちゃうのも助かる。
700円OFFクーポン、映画チケットが当たるキャンペーン、全員プレゼントのノベルティと、これだけ特典が揃っているタイミングはめったにない！クリスマスまであと2カ月、プレゼント選びに悩んでいるなら、まずは公式オンラインストアをのぞいてみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
