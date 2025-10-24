日本の楽器メーカー Sonicwareが、 ポータブルシンセサイザー「ELZ_1 play」をリリースします。

1980〜90年代に人気を博したドイツのWaldorf社の伝説的シンセ、PPGとMicrowaveのウェーブテーブルを内蔵しており、繊細かつ複雑な音作りを可能にしています。

Waldorfを継承したリッチなサウンド

Waldorf PPGとその発展形Microwaveは、ウェーブテーブルシンセシスという独特の音源部を持っており、デジタルとアナログのハイブリッドともいえる画期的なシンセサイザーでした。しかし、特にPPGは非常に高価で、アマチュアミュージシャンには高嶺の花。

その伝説的サウンドは、坂本龍一やトーマス・ドルビー、デペッシュ・モードなどの作品で聴くことができます。

ELZ_1 playはこのPPGを継承して、Waldorfのウェーブテーブルを16種類搭載。オシレーターはそのウェーブテーブルのほか、グラニュラーシンセシス、FM、8ビットなど18種類が搭載されており、最大3つのオシレーターを重ねたレイヤーモードで、複雑なサウンド作りが可能です。さらに人気の高いソフトシンセ「Xfer Records Serum」の波形ファイルを読み込んで、新たなウェーブテーブルとしてエディットすることもできます。

Image: Sonicware

Image: Sonicware

「Grain FX」を含む48種類のエフェクトや、128ステップシーケンサー、4トラックのルーパーも備えており、直感的な操作でトラック制作ができます。重さ1.12kgとポータブルだし、電池駆動も可能なので、即興性を生かしてライブでの使用にも適しています。

Image: Sonicware

ライブパフォーマンスに一味加えたいテクノ系のプレイヤーはぜひ注目したいところです。Waldorfならではのリッチなサウンドは、トラックの魅力を引き立てるのに申し分ないでしょう。

通常版のほか、限定のオールブラック版もリリースされます。価格は通常版が9万4800円、オールブラック版が9万9800円。現在公式サイトで、11月中旬発売分の予約を受け付けています。

Source: Sonicware