「大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）」は24日、レギュラーシーズン第3節・GAME1が神奈川県のとどろきアリーナで行われ、NECレッドロケッツ川崎が大阪マーヴェラスと対戦。セットカウント3－2で勝利し、今季5勝目を挙げた。

この試合で21得点を記録し、勝利に大きく貢献したのが日本代表の佐藤淑乃。苦しい展開を制しての白星に、昨季女王との対戦を振り返った。

■昨季の雪辱果たした一戦

NEC川崎は中谷宏大新監督のもと、開幕から4連勝と好調。第1節ではSAGA久光スプリングスに、第2節では群馬グリーンウイングスに勝利し、迎えたのは昨季プレーオフ決勝で敗れた大阪MVとの因縁の初対戦だった。

第1、2セットを連取し試合を支配したかに見えたが、中盤以降は大阪MVの対応力に押される展開に。第3、4セットを失い、試合は最終セットにもつれ込んだ。そんな中、佐藤はタイムの合間や切れ目で積極的に声を出し、チームを鼓舞。オフェンス面で貢献することはもちろん、チーム全体を支える屋台骨としての存在感も示した。

試合後、佐藤は「大阪マーヴェラスには絶対に負けたくない、という気持ちが自然と湧いてきました。今日はフルセットの中で絶対に勝ち切りたいという思いが強かった」と、ライバルへの意地を口にした。

試合中の声掛けについては、「コート内に外国籍選手が2人いる中で、日本人選手として常に出ているのは自分やセッター。試合の流れを一番感じやすい立場なので、声をかけたり、大事な場面でしっかり伝えないといけない」と、責任感を滲ませた。

■「日本を背負っていく選手」

中谷監督も「佐藤はいろんな意味でチームの柱なのは間違いない。彼女がこれから日本を背負っていく選手であることを考えても、少し調子を落としたくらいで外すという選択肢はない」と高く評価。“チームの顔”としての期待が滲んでいる。

佐藤自身は、「試合に出続けることでタフな選手になれると思います。相手にもデータが知られていき、対応されやすくなる中でも、決め切ることが大事。『出続けながら数字を落とさずにやる』というのが今シーズンの目標です」と、出場を続けながらも結果にこだわる姿勢を明かした。

佐藤淑乃 撮影：SPREAD編集部

今年はネーションズリーグや世界選手権などの国際大会でも活躍を見せた佐藤。NEC川崎の開幕5連勝に貢献した23歳のアウトサイドヒッターが、頂点を目指す戦いをけん引する。



